Esta historia continuará…

Este miércoles, el bloque de oposición en el Senado de la República dio muestra de que sin una estrategia clara en materia de seguridad que proteja a los mexicanos, que castigue a los delincuentes y que fortalezca a las policías civiles, no apoyará las propuestas del Ejecutivo federal de militarizar al país.



México vive una de las peores crisis de inseguridad en su historia moderna, como consecuencia de la estrategia de “abrazar a los delincuentes” que se ha dictado desde Palacio Nacional.



Que en México diariamente 1,670 personas sean víctimas de robo, o que 94 mexicanos sean asesinados, o que 58 mujeres sean violadas, es resultado de la política de impunidad del presidente López Obrador. Las violaciones a los derechos humanos, los muertos, los desaparecidos, las víctimas del delito han incrementado de manera alarmante con este gobierno. En los últimos 4 años, Morena ha demostrado su ineficiencia para darle paz a México.



El presidente López Obrador ha abandonado a los mexicanos y ha arropado a los delincuentes. Por lo que su propuesta de que las fuerzas armadas permanezcan en tareas de seguridad pública no es para proteger al pueblo de México, es para ocupar las granadas y los rifles para amenazar a quienes piensan diferente.



Quieren irrumpir con bayonetas y misiles para mermar a las instituciones electorales. Quieren usar las bazucas y las tanquetas para despojar a la gente de sus propiedades. Tan sólo basta ver lo que está pasando en Santa Fe, al poniente de la Ciudad de México, donde el gobierno se quiere apropiar ilegalmente de terrenos, edificios, casas, negocios y escuelas. Acercándonos más a una dictadura y alejándonos de la legalidad y de la paz.



Morena ha renunciado a las policías civiles. Le quitaron los recursos al Programa para el Fortalecimiento del Desempeño en materia de Seguridad Pública (Fortaseg) y quieren extender el plazo de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, sin generar alternativas en la materia. No están buscando ninguna vía complementaria. Sólo le piden al pueblo mexicano que renuncie a sus fuerzas civiles.



Abrazar a los delincuentes le ha hecho mucho daño a nuestro país, por lo que el gobierno debe cambiar la estrategia, debe fortalecer a las corporaciones civiles y no pretender que la presencia de las fuerzas armadas sea la regla y no la excepción.



Claramente Morena y el presidente López Obrador creen que la Constitución puede vulnerarse por capricho. Creen que un artículo transitorio puede pesar más que el cuerpo de toda nuestra ley suprema. Incluso, se atrevieron a usar a las instituciones, como la Secretaría de Gobernación, para amedrentar a la oposición. Pero ni eso les sirvió, porque no consiguieron los votos necesarios para aprobar su reforma.



Sin duda, el gobierno federal contraatacará y usará nuevamente todo el peso del Estado para intentar disuadir a los legisladores. Nuestra obligación como senadores de oposición es velar por que toda reforma sea a favor de la paz y la seguridad. Debemos seguir unidos contra las reformas al vapor que pretendan aprobar en Morena. Esta historia continuará…



Senadora de la República