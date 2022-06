Elecciones de Estado, al estilo de regímenes totalitarios

Durante el proceso electoral para renovar gubernaturas y algunas alcaldías y diputaciones locales en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, se vio la desesperación del gobierno federal por implantar un régimen totalitario. Esperaban llevarse carro completo y fracasaron.



Arrogantemente en la 4T decían que se llevarían seis de seis gubernaturas y cometieron todo tipo de ilegalidades. Usaron y abusaron de los programas sociales para amenazar a la gente. Los servidores públicos del régimen abandonaron sus responsabilidades y se volcaron a promocionar la imagen de los candidatos oficialistas. Utilizaron recursos públicos para sus movilizaciones. Incluso, pactaron con el narco. Pero nada de eso les funcionó.



Los candidatos del PAN, liderados por el presidente Marko Cortés, de la mano con el PRI y el PRD, hicieron campañas propositivas y que verdaderamente atienden los problemas del pueblo de México. El compromiso que tiene la coalición “Va por México” es clara: sacar al mal gobierno de Morena y llevar a México hacia el futuro.



Los mexicanos merecen que se escuchen sus voces, que se atiendan sus problemas, que se solucione la inseguridad, que no se pacte con el narco. Asumiendo este compromiso, el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, y el coordinador de los diputados federales, Jorge Romero, junto con otros diputados y senadores, caminamos las calles de esos seis estados y escuchamos cómo el gobierno federal se ha olvidado de la gente.



El gobierno federal intentó hacer una elección de Estado pero no pudieron. La oposición ganó las gubernaturas de Aguascalientes y Durango, donde la diferencia fue avasalladora. Se ganaron por más de 15 puntos porcentuales. Y la elección en Tamaulipas, será impugnada.



Durante la elección de 2018, en esos seis estados, tuvieron 3.9 millones de votos y este año perdieron 1.2 millones. El pueblo de México ya no los apoya porque estamos ante una de las crisis de inseguridad más graves de la historia moderna de nuestro país. Morena ha desviado el dinero de los mexicanos y lo ocuparon en las campañas. No atienden las desapariciones, los asesinatos y los feminicidios, pero sí protegen a las bandas delincuenciales.



Ante esta elección de Estado, hubo un alto nivel de abstencionismo; sin embargo, es importante reconocer la participación de los miles de ciudadanos quienes acudieron a pesar de las amenazas, del amedrentamiento y de la inseguridad a las urnas a emitir su voto. Tenemos claro en la oposición que debemos defender al pueblo de México del populismo que es corrupto, gobierna mal y tiene acuerdos con la delincuencia.



En Acción Nacional y en la coalición tenemos el compromiso de defender a México y estamos seguros que se necesitan elecciones democráticas, donde los mexicanos elijan, donde la delincuencia no meta las manos, donde se escuche a la gente y se den propuestas. Necesitamos fortalecer a nuestros árbitros electorales. Por ello, asumimos nuestro compromiso de construir contrapesos y fortalecer a nuestras instituciones. México no merece elecciones de Estado al estilo de los regímenes totalitarios.



Senadora de la República