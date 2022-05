Elección en Tamaulipas

El día de ayer acudí, junto con dos legisladores más, a la sede en Washington, D.C. de la Organización de los Estados Americanos y ante el secretario general, Luis Almagro Lemes, manifestamos lo que está pasando en los comicios electorales locales en México.

Lamentablemente, estamos viviendo una militarización del país y de las próximas elecciones. El presidente López Obrador debe sacar las manos de los procesos electorales que se llevan a cabo en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas.

El gobierno federal ha intervenido ilegalmente al utilizar recursos públicos para promocionar a sus candidatos, acudieron secretarios de Estado a eventos partidistas e incluso, han promovido una campaña de desinformación respecto a los programas sociales.

Hace unos días, en las instalaciones del Senado de la República, los legisladores de Morena armaron un acto de campaña en favor de sus candidatos a gobernadores en Tamaulipas y Aguascalientes, haciendo promoción ilegal de su imagen. A ello, se le suma el ataque sistemático del gobierno federal en contra de las instituciones electorales y una persecución a los líderes políticos de la oposición.

Sin duda, lo que más preocupa es el despliegue de elementos militares en Tamaulipas, esto sin haberlo solicitado la autoridad electoral y siendo una elección local, ya que no pueden ni deben intervenir las fuerzas armadas. Lo que pretende Morena es militarizar la contienda electoral y generar un efecto inhibidor entre la población, para que no salgan a votar. Los mexicanos deben elegir libremente a sus gobernantes, por lo que no se debe permitir la intromisión del Ejecutivo federal.

Con estas acciones, se vulneran los derechos político-electorales, ya que la administración de López Obrador está impidiendo que se lleven a cabo comicios libres y se respete la voluntad de las personas, vulnerando el Estado democrático de Derecho.

Aunado a ello, estamos ante la presencia de una narcoelección, donde el crimen ha financiado las campañas. Como ejemplo los nexos de Morena en Tamaulipas con la familia Carmona, vinculada a delitos como el huachicol, lo cual, es público y notorio.

Hay una presencia importante de recursos de procedencia ilícita en la campaña del candidato, donde incluso, el presidente nacional de Morena, ha sido vinculado con la delincuencia organizada. Estos actos no pueden pasarse por alto.

Por ello, acudimos ante la OEA a manifestar esta lamentable situación que está ocurriendo en las elecciones de México y solicitamos den un seguimiento de lo que se está viviendo. Es necesario que ese organismo internacional dé seguimiento a estos hechos.

No podemos permitir que los delincuentes, los narcotraficantes tengan las manos metidas en los procesos electorales. Por ello acudimos a instancias internacionales. La verdad debe decirse.

Senadora