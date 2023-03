¿Cuál es el plan de López Obrador para las mujeres?

Durante estos cuatro años de gobierno Morena ha abandonado a las mujeres. Representamos más del cincuenta por ciento de la población y somos el sector más estigmatizado por el presidente López Obrador.



Cada 8 se marzo ponen alrededor de Palacio Nacional una muralla para no oír, no ver y no atender las demandas de justicia y de verdad, de mejores condiciones de vida. Año con año queda expuesto el machismo y la misoginia del Presidente.



En el discurso oficial del Ejecutivo federal se replica constantemente que son un gobierno feminista, pero ¿cuál es el plan que tienen para las mujeres? Porque la realidad es que han sido duramente castigadas y la toma de decisiones gubernamentales carece de perspectiva de género y hay un impacto desproporcionado y negativo en las mujeres de México.



¿Cuál es el plan cuando la violencia en contra de las mexicanas se ha incrementado a sus máximos históricos? Las cifras oficiales revelan que durante esta administración diariamente más de 10 mujeres son asesinadas y 53 son víctimas de violación en nuestro país. Hay más de 263 mil víctimas de lesiones y más de 2 millones de llamadas al 911 por violencia familiar.



¿Cuál es el plan cuando cada día las mujeres tienen menos acceso a servicios de salud, a medicinas, a tratamientos oncológicos? Datos oficiales revelan que más de 29 millones de mujeres se encuentran en situación de pobreza; 33 millones no tienen acceso a la seguridad social; 17 millones no tienen acceso a servicios de salud y más de 14 millones no tienen acceso a una alimentación nutritiva y de calidad.



¿Cuál es el plan cuando los programas y políticas públicas dirigidas a las niñas, adolescentes y mujeres han sido cancelados o se les ha disminuido el presupuesto? Las madres de familia ya no cuentan con espacios seguros para sus hijas e hijos, como eran las estancias infantiles o las escuelas de tiempo completo. La cancelación de estas políticas públicas está sustentada en que eran programas de gobiernos anteriores, pero jamás pensaron en las consecuencias de eliminarlas. Hoy, por ese tipo de decisiones, las mujeres se encuentran en una situación de desventaja.



¿Cuál es el plan cuando desde el micrófono presidencial se denuesta a las legisladoras de oposición, como yo, que hemos defendido las causas de las mujeres, que demandamos mejores condiciones de vida, que exigimos seguridad, que alzamos la voz para que cese la violencia en contra de las mexicanas?



¿Cuál es el plan si el Presidente no tolera que una mujer tenga el mismo nivel de Estado que él? La ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, ha dado el miércoles un gran discurso para esta lucha: “¡Va por las que estamos, por las que se han ido, por las que vendrán!”.



Las mujeres en México necesitan seguridad, empleo, servicios de salud y que se garanticen sus derechos. Lo que no necesitan es que ante una manifestación se les reciba con gases, se les persiga y agreda en pleno 8M.



Las consignas de cientos de miles de mujeres que durante ocho horas se manifestaron en el Zócalo capitalino este 8 de marzo eran claras: no más violencia en contra de las mujeres. Así que señor presidente ¿cuál es su plan para las mujeres?



Senadora de la República