AMLO y su deseo de destruir nuestra democracia

El gobierno federal anunció la presentación de un “Plan B” para destruir al INE. Como no tienen los votos para aprobar la reforma constitucional presentada por el presidente López Obrador, ahora, mediante leyes secundarias, quieren minar a nuestro árbitro electoral.

Las reglas electorales están claramente establecidas en la Constitución general, por lo que cualquier modificación que sea contraria a lo dispuesto en nuestro máximo ordenamiento, deberá ser declarada inconstitucional. En la oposición, estamos listos para presentar las acciones legales necesarias para proteger a nuestra Carta Magna y detener los constantes abusos de Morena.

Los diputados oficialistas no han querido entender que los mexicanos estamos dispuestos a defender las instituciones electorales, que los mexicanos queremos vivir en democracia y que, así como hoy Morena está en el gobierno, mañana estarán otros, eso es lo normal en los Estados democráticos.

Una vez que no obtengan los votos necesarios para la reforma constitucional, presentarán en el Pleno de la Cámara de Diputados su plan B, insisten en trasladar las terquedades del presidente en al menos, siete leyes secundarias, como la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, la de Partidos Políticos, la de Consulta Popular y la de Delitos Electorales. Quieren aprobar en fast track, una modificación normativa que necesita analizarse y consultarse con expertos.

Sin duda, Morena es el reflejo del desconocimiento de las leyes. Tienen una obsesión por destruir las instituciones ciudadanas que tantos años de lucha nos han costado. Se quieren perpetuar en el poder, tienen miedo de que los mexicanos no voten por ellos, ya que su gobierno ha sido un rotundo fracaso.

El presidente López Obrador utiliza el micrófono de Palacio Nacional para mentir, así lo hizo ayer, cuando dijo que quienes voten en contra de su reforma es porque “tienen intereses”. La realidad es que su iniciativa no es viable, por eso los legisladores de oposición no avalamos ninguna modificación que transgreda los principios democráticos y viole nuestra Constitución. Basta de la simulación de Morena. Necesitamos imparcialidad y equidad en las contiendas, no que abusen de su poder para adueñarse de los espacios públicos.

En Morena están acostumbrados a hacer actos ilegales con recursos públicos, como la propaganda personalizada que está siendo desplegada en el Sistema de Transporte Colectivo Metro en la Ciudad de México o en los camiones que están siendo alquilados por autoridades estatales para acarrear gente a la marcha del presidente. Es inentendible cómo, durante cuatro años, se han dedicado a hacer campaña y no a atender los problemas de los mexicanos. Con tal de cumplir con los berrinches presidenciales, cometen cualquier tipo de irresponsabilidad.

En resumen: López Obrador tiene una fijación por destruir nuestra democracia.

Senadora de la República