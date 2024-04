Empresas Familiares: El motor económico para México

Desde los icónicos tacos de la cadena 'El Trompo' hasta los dulces sabores de 'Dulces de la Rosa', las marcas familiares mexicanas han tejido su historia en el tapiz económico del país.

En México, más del 90% de las firmas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores tienen una clara representación familiar en el capital y en el control, de acuerdo con un estudio sobre Empresas Familiares en México de KPMG México.

Es evidente que estas marcas no solo representan productos y servicios, sino también legados arraigados en la identidad nacional. Empresas como Traxion, Vesta, Red Pack y Comex, por mencionar algunas, también destacan en este panorama, contribuyendo con su visión familiar al desarrollo y la diversificación de la economía mexicana.

Aunado a ello, cabe destacar que las empresas familiares generan más del 90% del Producto Interno Bruto (PIB) y ocupan un lugar destacado en todos los sectores industriales, comerciales y de servicios de acuerdo al mismo estudio. Si bien enfrentan desafíos significativos, su importancia para el desarrollo económico del país justifica el apoyo continuo y los esfuerzos para fortalecer su sostenibilidad a largo plazo.

Sin embargo, mientras celebramos su contribución, es crucial reconocer y abordar los desafíos que enfrentan estas empresas para asegurar su sostenibilidad a largo plazo.

Desde modestos comienzos, muchas de estas empresas han florecido, convirtiéndose en pilares de la economía nacional. Desde cadenas agroalimentarias, hasta consorcios industriales de alcance global, estas empresas han demostrado su capacidad para generar prosperidad y estabilidad a lo largo del tiempo.

No obstante, el camino hacia el éxito no está exento de obstáculos. Muchas empresas familiares enfrentan una alta tasa de mortalidad, especialmente en sus etapas iniciales. La falta de capital, conocimientos y una planificación adecuada son solo algunos de los factores que contribuyen a este fenómeno de acuerdo con el estudio de KPMG México. Además, cuestiones relativas a la administración, como la toma de decisiones, la gestión de costos y la definición de políticas claras, pueden obstaculizar el crecimiento y la supervivencia de estas empresas. El mayor motivo del fracaso en una empresa familiar es el de no reconocer que existe un demandante cambio de ideas, tecnologías y coyunturas que hacen que el negocio deje de funcionar bajo el modelo tradicional, aunado a ello, la comprensión de los nuevos modelos de consumo y la utilización de la data para entender al consumidor actual.

Es imperativo que se brinde apoyo y recursos a las empresas familiares para ayudarlas a superar estos desafíos. La capacitación en gestión empresarial, el acceso a financiamiento y la implementación de buenas prácticas de gobierno corporativo son medidas que pueden fortalecer la base de estas empresas y mejorar sus perspectivas de éxito a largo plazo.

El término "empresa familiar" abarca una gama diversa de organizaciones, que van desde pequeños negocios locales hasta grandes corporaciones que lideran sectores enteros de la economía mexicana. La presencia de la familia en el Consejo y en altos puestos directivos es una característica común que refleja no solo la continuidad generacional, sino también un enfoque arraigado en los valores y la visión a largo plazo.

Sin embargo, más allá de su tamaño o estructura, todas las empresas familiares presentan una responsabilidad compartida: reconocer su impacto en la sociedad y actuar en consecuencia. Al adoptar prácticas empresariales sostenibles y éticas, estas empresas no solo garantizan su propia sostenibilidad, sino que también contribuyen de manera significativa al desarrollo económico y social de México. En un mundo en constante cambio, el valor de las empresas familiares como motores de progreso y agentes de cambio positivo no puede ser subestimado.

Presidente y Cofundador de El Gran Bajío.