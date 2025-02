México-Tenochtitlán: 700 años forjando identidad, historia y destino

La Ciudad de México es un manuscrito donde cada generación ha grabado su historia, una urbe que se rehace a sí misma con cada amanecer. A 700 años de la fundación de México-Tenochtitlán, el pulso de esta metrópoli sigue marcando el compás de una nación que encuentra en ella su reflejo más claro y su enigma más profundo.

Este aniversario es más que una cifra en el calendario. Es un recordatorio de que la ciudad nunca ha sido una pieza de museo ni un vestigio inerte del pasado. Su sentido no está en la nostalgia, sino en su inagotable capacidad de transformación. Cada esquina es un testimonio de lo que fuimos, un umbral de lo que podemos ser. Aquí se cruzan los caminos de una historia compartida, hecha de migraciones, luchas y sueños, y donde el futuro no es un destino prefijado, sino una tarea por construir. En cada plaza, en cada barrio, en cada cruce de avenidas, la historia sigue escribiéndose con pasos apresurados y miradas expectantes.

En 1325, México-Tenochtitlán emergió del agua, erigiéndose como un símbolo de ingenio y voluntad. Su grandeza no residió en sus templos ni en sus muros, sino en la gente que la edificó con sus manos y la imaginó con su pensamiento. Desde entonces, la ciudad ha sobrevivido a conquistas, inundaciones, terremotos y revoluciones. Ha sido despojada y reconstruida, ha cambiado de nombres y de rostros, pero jamás ha perdido su esencia: la de un espacio donde convergen todos los tiempos y donde la historia se reinventa con cada generación.

Hoy, la Ciudad de México sigue siendo el laboratorio de una nación que se busca a sí misma en sus calles y plazas. No es un simple lugar de tránsito: es un territorio de encuentros, donde las piedras de Teotihuacán conviven con los rascacielos de Reforma y donde la modernidad no es un reemplazo del pasado, sino un diálogo continuo con él. Es en esta tensión, en esta mezcla de voces, es donde radica su fuerza y su riqueza. Los mercados, las vecindades, los parques y los edificios coloniales son testigos del ir y venir de generaciones que han hallado en esta ciudad un hogar y un horizonte.

Las calles, llenas de vendedores ambulantes que anuncian su mercancía con voces inconfundibles, se transforman en escenarios donde la tradición y la modernidad se entrelazan. Los aromas de maíz tostado, café recién hecho y frutas frescas envuelven a los transeúntes en un abrazo sensorial que sólo puede ofrecer una ciudad con siglos de historia. Al caer la noche, las luces iluminan murales que narran episodios de lucha y resistencia, mientras la música y los ecos de conversaciones en múltiples idiomas componen una sinfonía urbana irrepetible.

Celebrar estos 700 años no es sólo recordar lo que ha sido, sino preguntarnos qué queremos que sea. La ciudad nos desafía a repensar un país donde el desarrollo sea una posibilidad compartida; donde el pasado no sea nostalgia, sino fuente de inspiración. Es una oportunidad para imaginar nuevos y crecientes escenarios que respondan a la realidad de quienes la habitan, para fortalecer instituciones que fortalezcan los lazos con la justicia, la libertad, la diversidad y fraternidad. Y, sobre todo, para construir una sociedad donde la memoria no sea sólo expectativa, sino una energía que impulsa hacia el porvenir.

Las celebraciones de estos 700 años deberían ser también una afirmación de lo que significa vivir aquí: el rumor de la multitud que llena las calles, el eco de voces que se entrelazan en los andenes del metro, el arte urbano que transforma muros en lienzos de resistencia. Cada día, la ciudad se reinventa en sus mercados, en sus foros culturales, en los patios de las escuelas y en los cafés donde se discuten las ideas que modelarán el futuro. Desde los barrios de Xochimilco hasta el bullicio de Tepito, la ciudad late con una fuerza inquebrantable, recordándonos que es más que un lugar: es un destino compartido.

Este aniversario no es sólo una conmemoración: es un acto de reafirmación. La Ciudad de México es testigo de un pueblo que ha sabido resistir y reinventarse. En su memoria está el eco de antiguas batallas y en su porvenir, la promesa de nuevas victorias. Tenochtitlán no ha desaparecido: sigue latiendo en cada calle, en cada mercado, en cada rostro que mira al futuro con esperanza. La ciudad se mueve, se transforma y se proyecta más allá de sus propios límites, abrazando a quienes la han hecho suya sin importar de dónde vengan.

No es una efeméride cualquiera. Es el recordatorio de que aquí, en el corazón de México, el tiempo nunca se detiene. Y no lo hará mientras en sus calles siga latiendo la posibilidad de un porvenir más justo, más vibrante y más humano. Es, en sus noches interminables, en el reflejo de sus ríos de asfalto, en el vaivén incesante de sus habitantes donde se reafirma la promesa de un país que, con cada nuevo día, se reinventa a sí mismo.

Comisionado Ciudadano del INFO CDMX y Académico de la UNAM