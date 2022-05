Nota de México sin cambios, pero siguen riesgos

Fitch Ratings mantuvo la calificación crediticia para México en BBB- con perspectiva estable. Aunque se mantiene el grado de inversión, evitando caer en grado especulativo, el riesgo de quedar ‘sobre la rayita’ es muy alto debido a la posible recesión que se avecina en Estados Unidos y a la conducción de la política económica en el país. Una degradación a bonos basura no es como cualquier otra; podríamos estar a un ligero empujón de caer sin saberlo, ¿cuáles son las razones?

Las calificaciones crediticias son opiniones basadas en metodologías que miden la probabilidad de que empresas o gobiernos cumplan con sus compromisos financieros en tiempo y forma. Las notas no son garantía y tampoco son indicadores absolutos, pero sí son parámetros que sirven para tomar decisiones más informadas.

Mantener el grado de inversión con perspectiva estable no es para celebrar. Existen riesgos para degradar la calificación de México a nivel de basura. Falta por trabajar.

Definir una calificación toma tiempo, no es de la noche a la mañana ya que analiza la evolución económica (crecimiento, inflación, tipo de cambio y deuda), política (falta de consensos, madurez democrática), social (respeto a la ley, pobreza y problemas sociales) e internacional (alianzas comerciales, políticas de inversión y relaciones entre vecinos).

A decir de Fitch, estamos ante un marco de política macroeconómica prudente, finanzas externas estables y sólidas y una deuda pública que como proporción del PIB es manejable. Es de esperarse que otras calificadoras se mantengan en esta misma línea. En este sentido, ¿por qué si las cosas van bien, persiste la preocupación?

Bueno, lo primero y más importante es que no crecemos. Desde el año 2019 y hasta el primer trimestre de 2022, la economía no crece y peor aún, se espera que crezca cada vez menos. La previsión empezó en 3.5% para el año 2022, pero se ha ido ajustando hasta llegar a 2.0%. En Consultores Internacionales, S.C.® estimamos un crecimiento entre 1.4% y 1.8% en 2022 y posiblemente de 1.9% para 2023, básicamente, nulo.

En el aspecto internacional el riesgo está en que se avecine una posible recesión. La guerra, la inflación, los energéticos, las tasas de interés y hasta una potencial burbuja inmobiliaria son los factores que apuntan a una recesión en economías de occidente. Sin duda, México se verá afectado por su relación con Estados Unidos.

Otros factores económicos internos son la olla exprés que significa Pemex, su nivel de endeudamiento, el vencimiento de las deudas y el colateral de las finanzas públicas del país comprometiéndolas en una compleja situación. Asimismo, la inflación y las tasas de interés pondrán en jaque a las finanzas públicas encareciendo el costo financiero.

Riesgos políticos y sociales, como la reforma electoral planteada para sustituir al Instituto Nacional Electoral por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas es una propuesta que afecta la autonomía del instituto; así como la falta de Estado de derecho y de cohesión social que podría avivarse con las próximas elecciones en estados.

¿Qué cambia al ser degradación especulativa? Los casos más recientes de “ángeles caídos”, países cuya calificación crediticia soberana fue rebajada a grado especulativo, fueron Colombia, Brasil y Rusia. Su experiencia fue -lo ya mencionado- elevados picos en los costos de endeudamiento público y mayor costo para el financiamiento privado en consumo y productivo acompañado de mayor volatilidad cambiaria y depreciación.

En México, además de lo anterior, habría menos inversión. Continuarían las salidas de capitales con la diferencia de que sería mayor por aumentar su posición de riesgo y quedar fuera del régimen de inversión, a la vez habría menor inversión extranjera directa (por la percepción de impago). El resultado: con menos inversión, se reduce el crecimiento y dejan de crearse, o inclusive, perderse empleos.

Si bien no es la debacle financiera, sí sería una estocada directa al crecimiento económico postergando el estancamiento en el que el país está inmerso ¿Vaso medio lleno o medio vacío? No es cuestión de enfoque, sino de recuperar el grado de inversión dando oportunidades a Pemex, no a costa del erario, brindando certeza a la inversión, velando por la democracia del país y generando mayor crecimiento y empleo.

Presidente de Consultores Internacionales, S.C.