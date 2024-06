Los mercados también votan

Los mercados financieros regularmente reaccionan de manera sensible a las acciones y políticas implementadas por los gobiernos, empero es una práctica común que los agentes busquen anticiparse a determinadas medidas lo que suaviza el efecto de la reacción; sin embargo, ante sucesos imprevistos se presentan sobresaltos que requieren de un rápido control de daños. Los resultados electorales del domingo 2 de junio son una muestra de esta situación: el triunfo de la candidata del partido en el poder a la presidencia estaba descontado, no así que obtuviera mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso.

Los mercados reaccionaron inmediatamente ante la posible conformación de mayoría calificada que da camino libre al régimen gobernante para modificar la Constitución, sin oposición alguna. En particular los mercados cambiarios y de valores mostraron efectos negativos no registrados desde hace meses, fenómeno que se puede interpretar como un voto no favorable a las políticas que el gobierno pretende implementar.

El tipo de cambio tenía un valor de 16.98 pesos por dólar previo a la elección, al 14 de junio se situó en 18.46, una depreciación de 8.7% la mayor devaluación desde finales de 2022. Las bolsas de valores al día siguiente sufrieron la mayor caída desde la pandemia, el S&P/BMV IPC en 6.11% y el FTSE BIVA en 6.08%, y sólo se han recuperado 0.62% desde entonces. Cabe señalar que estos efectos superaron a los observados cuando el actual presidente ganó la presidencia, donde el peso se devaluó 2.49% y la bolsa mexicana de valores 2.12%.

La reacción de los mercados señala la percepción de que el entorno de negocios no será favorable para el sector privado, hay desconfianza, incertidumbre y se eleva gravemente el riesgo país tanto para agentes nacionales como internacionales. La concreción del llamado plan C, consistente en lograr las mayorías necesarias para implementar los cambios constitucionales y legales que el presidente dio a conocer el 5 de febrero, perturban en grado sumo la confianza sobre el apego a las reglas y normativas que regulan las inversiones y el sistema productivo.

Con las reformas anunciadas, la regulación efectiva de los mercados se vería mermada por la ausencia o debilitamiento de los organismos autónomos; de igual forma con las reformas al poder judicial se eliminarían los contrapesos al gobierno y se generaría una suerte de indefensión jurídica para los agentes económicos y sus inversiones incluyendo las que ya están en operación. Ciertamente la reacción inicial es meramente precautoria, pero conforme se vaya confirmando que se realizarán las reformas al pie de la letra se generará una mayor reacción de los mercados.

Ante esto, el gobierno ha comenzado a movilizarse para calmar a los mercados, con anuncios de una apertura al diálogo sobre las reformas mencionadas por parte de la presidente electa. También ha tomado acciones directas para calmar los mercados, anunciando que adelantará el anuncio de su gabinete posiblemente esta semana en lugar de esperar hasta el día previo a la toma del poder como es tradición (empezando con el secretario de Hacienda). Simultáneamente se ha comunicado con directivos de fondos de inversión, y de organismos como el FMI y el Banco Mundial con el propósito de abrir un diálogo y evitar se agrave la situación. También anunció que mantendría la autonomía de Banxico que estaba en duda y que la eliminación de órganos autónomos no sucederá en las reformas de septiembre.

Ante estas medidas y la actitud del Banxico, recordando su capacidad de utilizar las reservas internacionales para evitar una mayor devaluación, la volatilidad ha entrado en calma expectante. No obstante, es probable que el tipo de cambio se mantenga rondando 18.50 pesos por dólar, un rango más cercano a lo que se puede considerar como su valor de equilibrio, basado en la paridad de compra.

Queda claro que los mercados tienen voz y voto en este país, y han opinado negativamente sobre la situación en la que se encuentra México tras las elecciones. Será de suma importancia monitorear las señales y gestos tanto del gobierno actual como del electo y la posible respuesta de los mercados, especialmente su valoración del riesgo país y de otros indicadores especialmente las inversiones anunciadas que aún no se concretan, no perdamos el piso.

