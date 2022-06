50, 75 o 100 puntos base: ¿la magnitud importa para contener la inflación?

La próxima decisión de política monetaria del Banco de México puede ser inédita. Como esperan algunos, el Banco Central mexicano podría elevar su tasa de referencia en 75 puntos base, en línea con la reciente decisión de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos que elevó en esa magnitud la tasa de fondos federales. Sea cual sea la magnitud, en Consultores Internacionales, S.C. creemos que esa decisión no funcionará, por los choques de oferta internacionales y las desarticuladas políticas económicas internas que mantendrán presionados los precios en los próximos meses.

La decisión de la Fed se inclina por evitar una estanflación aunque ello implique una recesión técnica corta. Si bien seguir los movimientos de la Fed pareciera ayudar en algunas ocasiones, en esta coyuntura puede ser también parte del problema en nuestro país debido a que allá la economía ya superó los niveles de prepandemia y aquí aun no. En Estados Unidos, además de tener un mandato dual, ahora se debate si es deseable una recesión técnica corta o una estanflación prolongada y, según parece, decidió pisar el freno de la economía y se concentró, por ahora, en mitigar el alza de los precios y en el anclaje de las expectativas inflacionarias.

En México el panorama económico es otro ya que el producto no ha superado el nivel previo a la pandemia y hay una debilidad en las variables macro clave como el empleo y las presiones a las que se están sometiendo las finanzas públicas, por lo que emular el alza de la Fed implicaría una desaceleración económica. No obstante, el Banco de México tiene por mandato constitucional el concentrarse prioritariamente en mantener una inflación baja y estable. Parece que no hay margen de movimiento.

Si el Banco Central opta en los próximos días por subir a 7.75% u 8.0% la tasa de referencia, ésta medida poco contribuirá en contener la inflación a mediano plazo por los choques externos que incidirán sobre los precios: los efectos en energéticos y en alimentos por la invasión de Rusia a Ucrania y los ya conocidos sobre las distorsiones de las cadenas globales de valor; en todo esto abonan los eventos internos como las sequias en algunas regiones del país y las erráticas medidas de política económica que impiden la recuperación de las capacidades productivas.

El subsidio a las gasolinas ha sido costoso y el Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic) no ha tenido efectos hasta ahora. En el sector de los energéticos, la política regresiva del subsidio a las gasolinas ha costado, según el Servicio de Administración Tributaria, 88 mil 241 millones de pesos de enero a mayo de este año. Y en el sector de alimentos, aunque es todavía prematuro pronosticar el impacto, el Pacic ha tenido un efecto marginal en varios de los productos para los que fue promovido.

Más allá del control de la inflación, el objetivo subyacente atrás del incremento de las tasas de interés tiene que ver con el mantenimiento de la estabilidad del tipo de cambio. Sin embargo, un tipo de cambio barato reduce la competitividad de uno de los pocos motores del crecimiento de nuestra economía que son las exportaciones y por supuesto propicia el incremento de las compras al exterior. Así es que el manejo de la política monetaria y las decisiones del banco central deben ser muy cuidadosas para conservar la estabilidad de las finanzas públicas que tanto nos ha costado mantener y que son una fortaleza de cara al cambiante entorno mundial.

La contención de la inflación en México debe ser prioridad de la política monetaria, pero se requiere mucho más que el alza de las tasas de interés para ello. Difícilmente la magnitud de los aumentos en la tasa de interés tendrá gran incidencia en los niveles de inflación, sobre todo por la naturaleza actual de la misma; pero sí pueden generar desequilibrios en otros sectores de la actividad económica. Las autoridades están obligadas a implementar diversas medidas de política económica que mejoren las capacidades productivas, promuevan la inversión, generen empleo de calidad y se logre el crecimiento, de lo contrario corremos un alto riesgo de estancamiento.



Presidente de Consultores Internacionales, S.C.