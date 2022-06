Cuando términos complementarios se convierten en dilema: democracia y la soberanía en América Latina

En América Latina la soberanía nacional posee un hondo valor simbólico y político. Esto obedece en gran medida a su historia, marcada por las colonizaciones europeas y la dominación estadounidense. A diferencia de Europa, donde el nacionalismo es mirado con sospechas por sus reminiscencias autoritarias, fascista o nazi; en América latina, lo nacional suele ser una bandera levantada por actores políticos de izquierda. La independencia política, en términos de soberanía, sea respecto de Europa, sea (especialmente) respecto de Estados Unidos, es parte de la cultura de las izquierdas latinoamericanas.

A comienzos de los 80 del siglo pasado, la democracia se expandió como nunca antes en la región, iniciando una experiencia colectiva, como ideal y como realidad, que se proponía no ser más una etapa provisoria o un medio para avanzar hacia otro orden político final (socialismos o comunismos de diferente índole), sino como un sistema mejorable y un fin en sí mismo, en el que se respetaran los derechos humanos, violados de modo salvaje por dictaduras que habían implicado la pérdida de las garantías, fusilamientos y desapariciones de a miles; y que se estableciera la tolerancia como un sistema definitivo de convivencia. ¿Cuánto ha calado hondo la experiencia de democratización iniciada en los ochenta en la región? ¿Cuánto es actualmente parte de su identidad, y del futuro regional que se quiere construir?

Democracia y soberanía nacional no son incompatibles, por el contrario, son (en un sentido) términos necesarios. La democracia requiere de soberanía nacional, pues si se depende de otro estado, cesa la voluntad popular de sus ciudadanos. La soberanía popular requiere de soberanía nacional, sin embargo, no ocurre a a la inversa: pues, los países autoritarios pueden tener soberanía nacional y no cuentan con soberanía popular.

Recientemente, en la Cumbre de las Américas se pusieron cuestiones de este tipo (soberanía nacional y democracia) en el centro informal del debate. Se trata de temas importantes, por su significado histórico y por su proyección futura.

La cuestión planteada de invitar o no a los países autoritarios de la región (Cuba, Venezuela y Nicaragua), tiene este doble sentido. Por una parte, la cuestión de la soberanía nacional de cada país: los gobiernos de América Latina proponen legítimamente decidir por sí mismos, sin que nadie (entiéndase Estados Unidos) se erija en amo de sus decisiones y admisiones. Por otra parte, la decisiva cuestión de la construcción democrática: resulta importante constituir una región que prioriza ordenes políticos con Estado de derecho, donde la libertad sea un valor democrático supremo e innegociable, como lo acaba de manifestar en su discurso de triunfo, casi a modo de himno, el presidente electo de Colombia, Gustavo Petro.

Naturalmente el debate planteado de hecho en la Cumbre es resultado del multilateralismo internacional. Implica el declive relativo de Estados Unidos y, por ende, la posibilidad de un mayor espacio de alianzas para los países latinoamericanos. Pero sería un grave error romantizar ese espacio, pues el multilateralismo es resultado de potencias expansionistas y autoritarias, en particular Rusia y China. Por lo que nuevas dependencias pueden acarrear severas consecuencias como las sufridas hoy por Europa respecto de Rusia.

América Latina tiene varias opciones de construcción regional, desde una integración económica y comercial, a un tipo de integración que incluya aspectos sociales y políticos. Se trata de procesos complejos que puede implicar velocidades y grados diferenciados en los distintos países, en la medida en que se conciba un horizonte de lazos más estrechos. En cualquier caso, emergerán las dos cuestiones planteadas sobre soberanía nacional y democracia. Sobre la primera, integrarse a una región implica ceder soberanía, por parte de los estados integrantes. Sobre lo segundo, dependerá de cuánto la democracia cuenta, para los actuales gobiernos, como proyecto del futuro regional.