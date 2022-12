¿Sí #EsClaudia en 2024?

La oposición formada por PAN-PRD-PRI, que igual abandera a la derecha (a una parte de ésta), a la izquierda (a una porción de ésta), y a cualquier cosa que represente el priismo, debería estar seriamente preocupada: a tan solo diecisiete meses y veintidós días de que se lleve a cabo la siguiente elección presidencial (2 de junio de 2024) no tiene una candidata fuerte ni un candidato relevante, así que se circunscribe a nombrar a varios suspirantes que no despuntan.

Tampoco dispone de un proyecto de nación que ofrezca una alternativa convincente al movimiento que encabeza Andrés Manuel López Obrador, de acuerdo a las intenciones de voto para el 2024 que se han dado a conocer en días recientes.

Hasta este día, el cimiento electoral opositor es fangoso porque parte de una simpleza plebiscitaria: AMLO, no. Eso es todo lo que propone la oposición: la 4T, no. O al menos eso es lo que sus mujeres y hombres divulgan hacia los medios de comunicación: nosotros bloqueamos al Presidente. Nosotros impedimos al Presidente. Nosotros no permitimos que el Presidente. Nosotros obstruimos a Morena. Tantán.

Está bien ser coherente con el término “opositor (persona que se opone a otra)”; está bien representar cabalmente el concepto “oposición (acción y efecto de oponer u oponerse)”; sí, es muy loable que hayan contenido algunos de los excesos y arrebatos presidenciales que los legisladores morenistas pretendieron constitucionalizar, pero eso no basta para convencer a la mayoría de los mexicanos.

Cuando la gente sacó al PRI de Los Pinos (dos veces) fue porque la sociedad estuvo dispuesta a echar mano de lo que fuera necesario (Vicente Fox, o el propio AMLO) con tal de expulsar del poder a esa gente insolente y ostentosa (los Peña Nieto, los Duarte, los Borge y adláteres). Lo mismo, me parece, va a suceder con Morena, porque gobierna igual que el PRI, de una manera soberbia, grosera, prepotente, con desplantes antidemocráticos y arbitrarios, pero todavía no hemos llegado a ese momento en el que la mayoría de la gente, harta de sus excesos, lo expulse del poder a punta de votos.

Hasta este día, a juzgar por las encuestas serias, si hoy fueran las elecciones presidenciales, la actual Jefa de Gobierno sería presidenta de México.

Y por mucho.

Pero vamos por partes: primero, para poder entender, veamos cómo evalúan los capitalinos a Sheinbaum, de acuerdo a la medición publicada en EL UNIVERSAL: agárrese, porque la aprobación de ella en Chilangolandia está por encima de la que ostenta el mismísimo Presidente: el mandatario registró una aprobación de 57% y un saldo de opinión favorable de +25, mientras que Sheinbaum es aprobada por ¡65%!, ocho puntos más que AMLO, y obtuvo un saldo de opinión favorable de +37, doce puntos por encima de su líder.

Claudia subió dos puntos respecto a la medición previa, efectuada en agosto. Y, mejor noticia para ella, el porcentaje de quienes la desaprueban cayó seis puntos, para colocarse en 30%. Contra lo que se percibe en redes sociales, donde pareciera que todo lo que ella hace está mal, y que gobierna pésimo (inclusive de forma despectiva le llaman “regenta”, como si fuera una marioneta de AMLO), en realidad solo tres de cada diez capitalinos desaprueban su “trabajo”, según la encuesta de Enkoll para este diario.

Otra medición, publicada esta semana, hecha por De las Heras Demotecnia, señala que el 68% aprueba su trabajo, seis puntos arriba de la aprobación presidencial (62%) y únicamente dos de cada diez (20%) la desaprueban. Hay razones para esos niveles tan altos: 53% piensa que en Ciudad de México la seguridad está mejor hoy o igual de bien que hace un año, contra el 43% que opina lo contrario. Lo mismo sucede con la economía: 54% percibe que está mejor y 46% que está peor.

Muy fuerte dato, el 63% cree que Claudia Sheinbaum “sí ha dado resultados”, contra el 20% que niega tal cosa.

Pareciera que la Jefa de Gobierno ha sido perdonada por el electorado, porque recuerde usted que en los comicios de 2021 su partido perdió la mitad de la ciudad y el Congreso local. ¿Cómo se reafirma esto? Con los números de EL UNIVERSAL: si hoy hubiera comicios para la Jefatura de Gobierno en Ciudad de México, Morena y sus aliados le darían un buen manotazo a la alianza opositora: 50% contra 40%, y 9% se iría con Movimiento Ciudadano (https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/morena-lidera-intencion-de-voto-por-jefatura-de-gobierno-garcia-harfuch-el-mejor-perfilado-encuesta).

Más relevante, porque se trata de todo el país, rumbo a la elección presidencial Claudia es la preferida para ser candidata de Morena (36% contra el 26% de Marcelo Ebrard, 12% de Ricardo Monreal y 7% de Adán Augusto López), pero sobre todo… le da una soberana paliza a cualquier candidato de la oposición que le pongan enfrente: 52% contra 22% de Luis Donaldo Colosio (MC) y 18% de Santiago Creel; 52% contra 21% de Colosio y 18% de Beatriz Paredes. A los demás posibles candidatos opositores, como Lilly Téllez y Enrique de la Madrid, les va peor (https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sheinbaum-paredes-lilly-tellez-y-colosio-lideran-en-sus-partidos-rumbo-2024-encuesta).

Una medición nacional más, de Enkoll para El País, da resultados similares: de 23 aspirantes presidenciales pertenecientes a todos los partidos, Sheinbaum es la que tiene, por mucho, el mejor balance de opiniones positivas/negativas con un saldo de +51, seguida de Luis Donaldo Colosio con +44, Marcelo Ebrard +39, y muy lejos está la priista Claudia Ruiz Massieu, que tiene +16. Ella, en ese sentido, es la mejor opción, la mejor valorada en la coalición opositora (PAN, PRD, PRI), seguida de Beatriz Paredes con +15.

Ya en los careos de preferencias electorales efectivas, Claudia (55%) tunde a Colosio (25%) y a Ricardo Anaya (20%, como candidato de la coalición opositora). Dos puntos más de ventaja que en agosto ante su inmediato contrincante. Lo mismo ocurre (54%) contra Colosio (29%) y Lilly Téllez (17%).

En fin, pareciera que la oposición, postrada en negación, yace ausente de esta realidad que esbozan las preferencias electorales de nuestros días. Es como si confiara en que el austero “nosotros contra AMLO” llenará las urnas dentro de 17 meses y 22 días. Lo dudo, se me hace que ya se les hizo tarde, pero allá ustedes, Damas y Caballeros anti Claudia.

BAJO FONDO

Marcelo Ebrard, la otra opción más viable de Morena, también zarandea a cualquier opositor que usted le ponga enfrente, con al menos 14 y hasta 25 puntos de ventaja. Digo, por si en la oposición le andan rezando a ese santito para que sea el ungido por el dedo encuestador del Presidente.