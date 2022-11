Morena, su encuesta contra AMLO, y la marcha pro INE

Hace diez días, los simpatizantes del presidente Andrés Manuel López Obrador se burlaron del INE porque mandó a hacer una encuesta telefónica en la que se muestra que la mayoría de la población apoya la muy regresiva reforma electoral de la Presidencia. “El INE se dio un balazo en el pie”, fue lo menos que se dijo en redes sociales.

Y sí, aunque las preguntas estaban mal planteadas, y la mayor parte de los ciudadanos dijo desconocer los detalles de la iniciativa de Morena, ciertamente se les fue un riflazo que les impactó ambas piernas.

Ahora bien, si eso podemos caracterizarlo como un proyectil en las patas, lo que le pasó a Morena esta semana fue peor: se le escapó una ráfaga por la culata. Se propinó lo que podríamos definir como un tiro de gracia a su propaganda de que el INE carece de autoridad moral y respaldo popular.

¿Qué sucedió? Que el partido en el poder dio a conocer una encuesta nacional en vivienda que exhibe un abrumador respaldo al INE. Fue, para decirlo rotundamente, una severa encuesta contra el Presidente, contra toda la propaganda que ha estado saliendo de Palacio Nacional en las últimas semanas, esa que pretende hacer creer que el INE organiza elecciones fraudulentas.

Mire usted los resultados del ejercicio estadístico (de Parametría) que dio a conocer el miércoles pasado en su cuenta de Twitter el líder de Morena, Mario Delgado:

A la pregunta: “Dígame, ¿cómo califica el desempeño actual del INE, muy bien, bien, mal o muy mal?”, siete de cada diez mexicanos le dan su aprobación (76%), su aval sin matices, y solo el 12% lo desaprueba. Esa popularidad, diría nuestro clásico, no la tiene ni Obama. Son 16 puntos más que la aprobación presidencial.

A pesar de tanto vapuleo en redes sociales y desde la conferencia mañanera, y para usar un término del clásico, “a ese gallo (que es el INE) no le han quitado ni una pluma”. Y qué bueno, la verdad, porque desde el año 2000 el Instituto ha sido el garante de la consolidación de nuestro sistema electoral, a pesar de las múltiples tentaciones autoritarias que ha padecido de todos los partidos que han estado en el poder durante este siglo (PRI, PAN y Morena), los cuales han pretendido controlarlo, dominarlo, someterlo, utilizarlo, vaya, hasta exterminarlo.

El INE no fue graciosa concesión del régimen priista, es el fruto de una larga batalla por la democracia que emprendieron generaciones de mexicanos y que costó cientos de vidas y que ha costado miles y miles de millones de pesos, para evitar las trapacerías electorales del priismo que ahora el morenismo quiere reeditar a través del control de la lista nominal de electores, la cual pretende que pase a manos de la Secretaría de Gobernación. Imagine usted la regresión: Adán Augusto López (y quien lo suceda) disfrazado de un Manuel Bartlett de 1988, decidiendo quién vota y quién no, y qué votos cuentan y cuáles no, y si fuera necesario, tirando el sistema electoral para perpetrar un fraude como el padecido aquel año por Cuauhtémoc Cárdenas.

Siguiente pregunta:

“Dígame, ¿qué tanta confianza tiene usted en el INE: mucha, regular, poca o nada de confianza?” Respuesta: 75% le tiene confianza. Ups. Solo el 24% no le tiene confianza (1% “no sabe”). Ese porcentaje (24%) no cubre ni el voto duro de Morena, que ronda el 35%. Es decir, que hay un considerable número de morenistas que apoyan al INE.

Luego insisten con una variante de pregunte y se llevan un cachetadón en la boca, para ya no usar balas:

“El INE es responsable de llevar a cabo las elecciones a nivel federal. Con lo que usted sabe o ha escuchado, ¿qué opinión tiene del INE, muy buena, buena, mala o muy mala?” Solo el 18% tiene una mala opinión.

Como también (mal) parafrasearía a Salvador Díaz Mirón nuestro clásico de Palacio: “Hay aves que cruzan el pantano y no se manchan; mi plumaje es de esos”. A pesar del agobio cotidiano, es muy reconfortante que el INE siga fuerte, consolidado e impertérrito ante los ojos de una contundente mayoría de mexicanos. Gran noticia.

Y vaya regañina le habrán puesto a Delgado en Presidencia. Igual hasta un zape.

Bajo fondo

Vaya forma tramposa que siempre tienen los partidos y los gobiernos para plantear preguntas en las encuestas. En este caso, Morena. Todo el tiempo puras obviedades a fin de conseguir respuestas a modo. ¿Usted quiere que haya menos contaminación? ¿Está a favor de una reforma para que haya paz en el mundo? Claro, la gran mayoría responderá que sí. ¿Qué tan necesario considera que es llevar a cabo una Reforma Electoral en este momento? Así, sin especificar nada. El 60% a favor. Gua. Qué sorpresa.

Pero, de inmediato, otro balazo en el pie: ¿estaba usted enterado de la reforma electoral del Presidente antes que yo la mencionara? Solo el 35 la conocía. Es decir, que la gente responde que sí quiere algo que ni siquiera sabía que existía ni de qué se trata. Fantástico, y luego se enojan cuando les llaman demagogos.

Siguiente (y muy severo) tiro por la culata: “¿Qué propuestas ha escuchado que formen parte de dicha Reforma Electoral?” Ocho de cada diez… ninguna. Nada. Cero. El 80% no sabe o no recuerda.

Y luego, la manipulación a tope de quien compró la encuesta, no de quien la hizo por supuesto. ¿Está de acuerdo en destinar menos recursos a partidos políticos? Quién va a responder que no. ¿Y en disminuir el número de diputaciones y senadurías a nivel federal? ¿Alguien en contra, compañeros? Que alce la mano el desgraciado.

Y la joya: ¿De acuerdo en reducir los recursos que se le otorgan al INE? Así, sin explicar que podrían poner en riesgo la realización de los comicios, con menos casillas, con menos urnas, por ejemplo. La mayoría de los ciudadanos, en un país con tantos contrastes y miseria, siempre estará en favor de temas que aludan a gastar menos dinero en lo que sea, salvo que dijera medicamentos, escuelas o apoyos sociales.

¿Qué pasa cuando se pregunta algo más específico? ¿Desaparecer los institutos electorales de los estados y Tribunales Electorales Locales? Se acabó la manipulación: la mitad en contra. El 49% contra el 42%.

Al fondo

¿Y la marcha de este domingo en defensa del INE? Estarán algunos sujetos políticos impresentables cuya participación impedirá que acuda mucha gente que no se identifica ni con uno ni con otro bando político, pero sin duda que a la democracia -a cualquier democracia-, así como le hace bien un gobierno sólido, también le beneficia una oposición fuerte y movilizada. Damas y Caballeros opositores, que la pasen bien. Sin provocaciones. Sin violencia.

Y a ver cómo les va el lunes en la mañanera…