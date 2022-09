Última llamada

En la mira están Pumas y Cruz Azul, equipos que este fin de semana tendrán que seguir sumando unidades si aspiran a clasificar el mediocre repechaje de la Liga MX.

Cruz Azul volvió a las malas mañas, traer jugadores de última hora, un entrenador que no tenía ni la menor idea de lo que era el futbol mexicano, que fue ofrecido a varios equipos, pero sólo La Máquina cayó en la trampa y terminó por echarlo después del vergonzoso 7-0 que le aplicó el América. Diego Aguirre nunca entendió dónde estaba parado y a qué equipo dirigía. No se nos olvide que este cochinero lo dejó Jaime Ordiales, quien cobardemente huyó a la Femexfut, porque sabía el fracaso rotundo que sería este torneo para Cruz Azul. Subieron al Potro Raúl Gutiérrez, quién ha tenido que cargar con ese muerto que le dejaron, pero no puedes aspirar a competir con 31 goles en contra y jugadores a los que les pesa la playera. El cierre es complejo, Mazatlán, León, Pumas y Chivas serán los rivales a vencer para Raúl Gutiérrez.

La historia de Pumas es de terror. Cuando parecía que con los refuerzos que había fichado, más la inesperada incorporación de Dani Alves el equipo caminaría sin problemas, pasó todo lo contrario. Los resultados no llegaban, pero ahora golearon al peor equipo de la Liga y tienen vida. El gran error de los universitarios fue no reforzar la defensa: Freire es un central muy malo; sin embargo él cree que está listo para jugar en el Real Madrid y el Palermo Ortiz, un chico que encontraron ahí en las chácharas y que se la ha pasado lesionado este torneo. Toluca, Cruz Azul, Puebla y Juárez serán los rivales de Andrés Lillini. Comienza la recta final y ahora sí todos se quieren poner a hacer la tarea de última hora.



