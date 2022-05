En la mira están Tigres y América, que tendrán que ganar en los partidos de vuelta de semifinales de la Liga MX; ambos equipos necesitan la victoria para llegar a la gran final.

El escenario del América parece más accesible en el papel, las Águilas del Tano Ortiz fueron superiores a los Tuzos de Almada en por lo menos 75 minutos del partido de ida; sin embargo, el gran pecado de los azulcrema fue la contundencia, situación que les puede pasar factura en esta eliminatoria que dejaron escapar. Es increíble que el América tenga dos delanteros del nivel de Viñas y Henry Martín, elementos a los que claramente les pesa la camiseta. Dicen que los partidos se definen en las áreas y en este caso cuando las Águilas dominaban a unos irreconocibles Tuzos, no fueron capaces de liquidar y llevarse una buena ventaja al Hidalgo. Todos son equipo, pero lo que les pasó el jueves es responsabilidad de Federico Viñas y Henry Martín, la peor dupla de delanteros de la Liguilla.



En caso de no avanzar a la final, Fernando Ortiz debe exigir un delantero, ese killer que defina eliminatorias y que no tenga miedo a vestir la playera del equipo más popular del país. A pesar de no tomar ventaja en la ida, sigo creyendo que el América eliminará a Pachuca y llegará a la gran final.

En la otra serie la misión es imposible, Atlas fue contundente en el Jalisco haciéndole tres goles a Tigres, que están secos, que perdieron el estilo, que se contagiaron de esa sangre que corre por las venas del Piojo y que provoca que sus jugadores se peleen entre ellos mismos, que le reclamen todo a los árbitros, incluso el, que fue expulsado y no pudo estar en la banca en el juego de vuelta contra Cruz Azul.



Miguel Herrera tiene un equipazo, el problema es que pasó de ser entrenador a un gestor de egos dentro de un vestidor muy bravo. Gignac ha pasado desapercibido en esta Liguilla, es el campeón de goleo y un gran jugador, pero hasta el momento no le ha aportado nada a los felinos, que están eliminados; aquellos que quieren vender una remontada son unos soñadores.

El Tano Ortiz tiene un honguito de vida, Miguel Herrera está fuera, pero el futbol en muchas ocasiones nos tiene sorpresas que nadie puede predecir.

@JC_Zuniga