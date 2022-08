Lillini y Tano se juegan todo en el clásico

En la mira están Pumas y América, que esta noche se enfrentan en Ciudad Universitaria, en una edición más del clásico capitalino, un partido que desde hace varios años guarda mucha más pasión que el Nacional contra Chivas, o el juego con Cruz Azul. Este partido tiene ingredientes que lo hacen muy atractivo; en primer lugar ver a Dani Alves responder en un encuentro de alto voltaje, con un estadio que estará lleno, pero sólo de universitarios. Hay que recordar que desde que sucedió aquella batalla campal en Querétaro, las barras visitantes no pueden ingresar.

Los Pumas vienen con la moral baja. Lo que les sucedió en Barcelona fue vergonzoso, no metieron ni las manos, la buena noticia es que no han perdido en el torneo local, pero tampoco ganan. Andrés Lillini armó un plantel de buen nivel; sin embargo, éste no ha respondido como se debe. No tiene gol, a pesar de la generación de jugadas de peligro que forjan. Carece de líderes en la cancha. Freire, que no ha ganado nada con Pumas, se mantiene como el capitán, cuando tienes a uno de los jugadores brasileños con más cartel y títulos en la historia. Por lo menos entrégale el gafete al que sí puede pegar un buen grito en el terreno de juego. Si el equipo de Lillini llega a perder: ¡Cuidado!, porque la situación se le pondrá muy complicada a Andrés, quien pidió refuerzos de calidad, pero no ha cumplido las expectativas de la directiva y afición.



Por otra parte está el Tano Ortiz, quien gracias a una atajada de Memo Ochoa logró vencer al Juárez, pero sigue teniendo muchos problemas en la ejecución de la idea futbolística que trata de implementar. Cabecita Rodríguez no responde, está pasado de peso, no habla con la prensa, no genera nada en la cancha, es un auténtico fantasma, pero este tipo de partidos son para que se motive y se gane a la afición de las Águilas, que no está nada contenta con el accionar del uruguayo y del chileno Diego Valdés, quien tampoco responde en el terreno de juego. Vendrá además una fecha doble, donde irán a Pachuca, que lleva 21 partidos consecutivos sin perder en casa y después enfrentarán a Cruz Azul, por eso este juego es vital para Fernando Ortiz. No puede perder con Pumas.

Finalmente, el arbitraje. Armando Archundia designó a Adonai Escobedo para el partido, un silbante malo, que ya no da para más, que comete errores de amateur cada que le tocan juegos de alta presión, mismo que se inventó un fuera de lugar en el partido América vs. Toluca, cuando decidió anular la anotación de Fidalgo, que después fue tomada como ejemplo por su propio jefe, quien señaló que no existía posición adelantada. Adonai cometió un grave error, así que ojalá que el arbitraje no termine por perjudicar lo que podría ser un buen partido.

Lillini tiene que responder y el Tano se juega la vida.



