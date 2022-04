En la mira están las Águilas del América, que buscan su séptima victoria consecutiva para cerrar la temporada regular de la Liga MX, y para ello tendrán que vencer esta noche al Cruz Azul, un equipo que viene a la baja y al cual Juan Reynoso parece que ya le perdió el rumbo. Del otro lado todo es felicidad, ayer en Coapa los jugadores dirigidos por el Tano Ortiz parecían niños divirtiéndose en el entrenamiento, cosa que no pasaba con el petulante de Solari; eso ha logrado el técnico interino del América, unir al grupo, hacerlos sentir cómodos y sobre todo lograr que entiendan que son parte del equipo más grande y popular de México.

La séptima parece sencilla, en el papel las Águilas salen como favoritas, incluso una combinación de resultados los puede dejar en la tercera posición de la tabla general para acceder de manera directa a la Liguilla.



Honestamente, nadie imaginó que un entrenador con tan poca experiencia como Fernando Ortiz fuera a levantar de esta manera a los azulcrema, que estaban en el lugar 17 de la tabla general; tampoco nos creamos el cuento de la varita mágica del Tano, la realidad es que no había comunión con Santiago Solari. El tipo les caía mal y en el medio del futbol es muy sencillo, le tendieron la cama, lograron que lo corrieran y todo cambió, nadie se olvida cómo se juega al futbol de la noche a la mañana, la llamada Tanoneta no es obra de la casualidad, simplemente había que hacer sentir cómodos a los jugadores, ponerlos en la posición donde más rinden y listo, y ahí están los resultados: un juego perdido, un empate y seis victorias son los números de Ortiz, que en teoría se quedará al frente del equipo pase lo que pase en la Liguilla.

La séptima no servirá de mucho si este equipo no llega por lo menos a semifinales; las Águilas deben superar la etapa de cuartos de final, algo que no pudieron conseguir con Solari. Los números quedarán para los récords y estadísticas, lo único que cuenta para un equipo grande como el América es el título de Liga, que no consigue desde 2018. Después de vencer con autoridad a Tigres en el Volcán la semana pasada, los de Coapa pasaron de ser los sotaneros de la Liga a candidatos al título, porque se debe reconocer que este grupo de jugadores tiene un sistema definido, Diego Valdés apareció para ser el hombre gol, el medio campo lo tiene controlado con Fidalgo y Richard Sánchez y ni qué decir de la defensa, a la cual es muy difícil hacerle gol. La única asignación pendiente que tienen son los delanteros, Henry y Viñas deben tener las maletas listas, porque seguramente se van en el verano, queda claro que no están al nivel del América, es por ello que deben reforzar esa zona para tener un plantel altamente competitivo la próxima temporada.

Ortiz y las Águilas tienen todo a su favor para cerrar el torneo con siete victorias consecutivas, meterse entre los primeros cuatro lugares de la tabla general para evitar el repechaje. Incluso el rival le viene a modo, Cruz Azul está en la lona y América lo puede hundir más.

