¿Cuál es el proyecto deportivo para 2026?

En la mira están los directivos de la Femexfut, encabezados por Yon de Luisa, quien ha realizado un excelente trabajo en la gestión para que México tenga tres ciudades que albergarán la Copa del Mundo 2026. La buena es que se confirmó que CDMX, Guadalajara y Monterrey serán sedes. La mala es que no se ha presentado algún proyecto deportivo.

Algunos dirán que es muy pronto para pensar en lo deportivo; sin embargo, nuestros vecinos nos llevan ventaja. La US Soccer está preparando a esta generación, encabezada por Pulisic, para 2026. Quizá en Qatar, esta selección no brille, al igual que Canadá, que fue la gran revelación en la eliminatoria mundialista, pero ellos tienen a Alphonso Davies, un jugador que compite al más alto nivel.

La gran pregunta es: ¿México a quién tiene? La Selección Nacional no tiene una figura que brille al nivel de los jugadores antes mencionados. Llevaron a Hirving Lozano a la presentación de las sedes mundialistas, porque es lo más cercano que se tiene a una figura mediática y que juegue a buen nivel.



Gerardo Martino era el responsable de hacer esa transición. El Tata se casó con los de siempre: Guillermo Ochoa, quien llegará de 36 años de edad al Mundial; Héctor Moreno, que terminó siendo banca en Rayados; Guardado, a quien su nivel y edad ya no le dan para competir al más alto nivel. Mismo tema con Gallardo, Jiménez, Talavera y Herrera.

Algunos dirán que sí le dio oportunidad a nuevos talentos, pero no existió nunca un proyecto de cambio generacional y eso le puede pasar factura a la Selección en 2026.

México, al ser anfitrión, no participará en la eliminatoria. En esas Fechas FIFA, el nuevo entrenador del Tricolor deberá buscar rivales que no estén en competencia, pero vamos por partes: ¿Quién será el nuevo entrenador? Debe ser un mexicano quien tome las riendas. Póngale nombre y apellido, pero ese personaje tendrá el tiempo en contra, ya que deberá buscar jugadores jóvenes que estén consolidados en la Liga MX o en Europa, comenzar a trabajar a marchas forzadas para poder presentar un equipo digno en nuestro Mundial. México no se puede dar el lujo de fallar en 2026.

El problema es que, por ahora, lo primordial es decirle al mundo que el Estadio Azteca será el mejor del planeta con la remodelación, que en Guadalajara y Monterrey ya comenzaron la construcción de centros comerciales, hoteles y edificios.

Lo deportivo está en segundo plano. Pobre del entrenador que tome el mando de la Selección Nacional con miras a 2026. Le están entregando un edificio en ruinas, el cual deberá remodelar en tres años.

@JC_Zuniga