Águilas europeas

En la mira están las Águilas del América, que se han convertido en un equipo exportador de jugadores al viejo continente. La actual directiva, encabezada por Santiago Baños y Héctor González Iñárritu, concretó la venta de Jorge Sánchez al Ajax, y Santiago Naveda probará suerte en Polonia; jugará en el Miedz a préstamo por un año con opción a compra.

Las buenas relaciones que tienen los directivos del América a nivel internacional han influido para que equipos como el Ajax, el Betis, el Porto compren a los jugadores azulcremas. Algunos son de las fuerzas básicas del equipo y otros han llegado a reforzar al equipo, y esto en algunas ocasiones termina siendo un buen negocio, pero al mismo tiempo se pierde a futbolistas fundamentales y eso les ha costado el poder tener una plantilla estable.

Los caso de mayor éxito en los últimos años han sido los de Édson Álvarez, Raúl Jiménez, Jorge Sánchez, Diego Lainez, Diego Reyes y Santiago Naveda; no todos han triunfado, algunos, quizá, se aceleraron y no tomaron la mejor decisión, pero eso ya no es culpa del América, muchas veces los entrenadores en turno y directivos les recomiendan quedarse en México, buscar un puesto con el primer equipo y así llegar con mayor experiencia al futbol de Europa. Además de los mexicanos, se suman extranjeros como Agustín Marchesín, el Chucho Benítez y Matheus Uribe. Podríamos decir que los de Coapa son los que más jugadores logran vender a clubes antes mencionados.

La salida de Jorge Sánchez le va a pegar al equipo del Tano Ortiz, quien no ha conseguido los puntos que se esperaban. Ahora pierde una pieza fundamental, el mejor lateral derecho de la Liga MX, seleccionado nacional y que será titular en Qatar. Se tendrá que buscar un “plan B” y ahí está Miguel Layún, quien seguramente responderá si es que el entrenador decide ponerlo, pero también tiene la opción de Emilio Lara, un chico que tiene buenas cualidades y que seguramente volará pronto.

El negocio es redondo, porque en algunos casos el América se queda con un porcentaje de la carta, por eso la ganancia es buena... En lo deportivo golpeas al equipo, lo dejas inestable y ese puede ser un pretexto para el Tano para decir que la carga de partidos amistosos, sumado a la baja de jugadores, está provocando una crisis en Coapa.

