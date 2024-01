Silvia Lemus, la periodista

Silvia Lemus, es uno de los personajes centrales de la vida cultural de nuestro país. A través de su programa Tratos y Retratos ha marcado el pulso de la cultura universal de los últimos treinta años.

Empezaría su carrera como publicista en una empresa privada, donde me dice que ganaba bien. Pero, una mujer inquieta, intelectualmente, buscó un camino más amplio: trabajar en la televisión. Lo hizo con Jacobo Zabludovky donde de inmediato tomó relevancia, su manejo elegante del lenguaje y su amplio bagaje cultural le hicieron abrirse espacio en el medio. Recuerda que un día le avisaron que tendría que ir a la Convención Republicana en los Estados Unidos, no le sorprendió. Como periodista vio un campo de oportunidad para dar a conocer su trabajo.

En las largas conversaciones que hemos tenido, recuerda la entrevista que tuvo con Julio Cortázar -una de las pocas que dio el escritor argentino- que parecía se había extraviado después del terremoto de 1985, ahora ha sido recuperada y se pueda reproducir en algunas plataformas digitales.

La Sra. Silvia sabe conversar. Pocos entienden como hacerlo: es soltar la primera palabra y después dejar que la conversación fluya. Se trata de permitir que el entrevistado se exprese con fluidez, que no se corten sus ideas por una palabra inoportuna. El diálogo en la entrevista nace de la pregunta contundente, precisa y breve. Cuando su programa se estrenó en el Canal 22, el 17 de julio de 1993, con la entrevista que le realizó a Gabriel García Márquez, en Cartagena de Indias. Inició preguntando: ¿Estamos en la Plaza de los Evangelios o plaza de qué? De aquella pregunta se daría una conversación profunda sobre la novela El amor en los tiempos del cólera.

Silvia Lemus dedica horas a preparar sus entrevistas. Investiga al personaje: ¿Quién es? ¿Qué ha hecho? Después se dedica a estudiar su obra. Lee el libro a profundidad y antes de entrevistar platica con alguien más. Recientemente conversamos sobre la última novela de Hernán Lara Zavala: ¿Era o no novela autobiográfica? Hace anotaciones en los libros. Después las pasa en su libreta, con su Montblanc pluma fuente, tinta color azul y para perfeccionar las preguntas las transcribe a su computadora haciendo los últimos cambios.

Frente a sus entrevistados no es la periodista sino la amiga con la cual se conversa amenamente. No hay nervios por la cámara. Silvia Lemus no solo prepara sus lecturas y preguntas, también busca con cuidado su ropa, alguna vez la acompañe a Perisur y cada prenda la observaba pensándola para una entrevista en especial. De ese modo demuestra el respeto a su interlocutor. La elegancia de la palabra y la ropa hacen un ambiente agradable.

Silvia Lemus a través de sus entrevistas ha construido una amplia cartografía cultural donde han aparecido los personajes más sobresalientes, del siglo XX y lo que va del XXI, de todas las latitudes: Tennessee Williams, Lillian Hellman, Margaret Thatcher, Bobby Fisher, Boris Spassky, Carlos Fuentes, Toni Morrison, Paul Auster, Fernando Botero, Felipe González, Salman Rushdie, entre muchos otros.

Su labor periodística ha sido reconocida por la ONU que incluyó su programa dentro de las aportaciones mexicanas a la Memoria del Mundo.

Reconocer el trabajo periodístico de Silvia Lemus es agradecer su aportación cultural. Gracias a sus entrevistas hemos conocido y nos hemos acercado a personajes universales de la cultura. Sería necesario empezar a trabajar en la compilación de todas sus entrevistas para permitir que ese gran mural, que ha construido ella, trascienda el tiempo y la pantalla.

Hasta aquí Monstruos y Máscaras…