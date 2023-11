Nocturno de Acapulco

Las palmeras fueron arrancadas de manera estrepitosa. La luna desapareció del cielo. Las estrellas se borraron y el viento, con toda su fuerza, apareció rompiendo la quietud del mar. Un ruido estruendoso golpeó el puerto de Acapulco, lugar de entrada, en la época Virreinal, de los galeones cargados de las novedades de Oriente.

El 22 de octubre se sabía que una tormenta tropical se aproximaba, no había mayor causa de preocupación, pero, en doce horas aquel fenómeno se transformaría en un huracán categoría 5, ¿quién podría imaginar que la intensidad aumentaría tan rápido? El calentamiento global, parece, empieza a dar muestra de sus primeros efectos. Un evento de dicha naturaleza se transformó en segundos y destruyó todo a su paso.

Piedras rodaron de los cerros y aplastaron las casas. Los vidrios de los hoteles quedaron destruidos –el retrato parece el de una zona de guerra-, las albercas desechas. Las playas plagadas de basura al igual que las calles. El huracán Otis llenó de muerte todo. El silencio se apoderó de la fiesta del puerto. Y después de la tormenta no llegaría la calma. El golpe rápido y certero fue aniquilador y dejó ver la incapacidad de quienes nos gobiernan, todos hacen la finta de realizar algo, pero es mera falsedad; son buitres que atacan y usan el momento para posicionarse y condicionar el apoyo.

Lamentable es saber que hay gente sin casa ni agua potable y el Presidente, fiel a un caudillo populista, monta un espectáculo haciendo como que va a Guerrero, camina entre el lodo y su manera de demostrar que trabaja es ponerse a hacer un video para redes sociales y hablar, culpar y decir que no nos fue tan mal; y la oposición lejos de tener una acción: ataca diciendo lo que no hace el gobierno, pero ellos tampoco hacen nada. ¿Qué no pueden las dirigencias de los partidos, senadores, diputados, alcaldes y gobernadores donar dinero y alimentos? ¿No de esa forma pondrían el ejemplo? Esto no pasará. El Presidente culpará a los medios de que se está usando la situación para golpear su gobierno y la oposición se quedará en el discurso. Mientras tanto la población sufrirá los estragos.

¿Y las víctimas? Son mercado electoral. La tragedia que dejó Otis aún no se calcula y la reconstrucción tardará años.

Hoy se vive el Nocturno de Acapulco cuándo se observa a las personas saqueando los centros comerciales, por hambre y necesidad; cuándo lloran cientos de familias que ya no tienen casa; cuándo los cuerpos de los muertos no han sido rescatados; cuándo el turismo, principal fuente de empleo, tardará en reactivarse; cuándo la crisis económica y la falta de empleo recrudecerán más la violencia; cuándo los muertos se siguen sumando; cuándo los gobiernos muestren su incompetencia; cuándo las campañas lleguen y todos lucren con el dolor…. Cuándo… cuándo… cuándo…

Mientras la palmera fue arrancada y el pobre es también el damnificado, aquel que perdió su casa, su trabajo y aun ser querido. El mar mira desde lejos la devastación; las olas expulsaron todo lo que el humano había enterrado. Y la naturaleza muestra su grandeza, nos advierte que en un segundo puede terminar con nosotros. Acapulco, destrozado, mar donde todos guardamos el recuerdo de un ser querido. La noche llegó y parece no irse. Se escucha el balazo del crimen organizado en la costera, y la noche sigue y quienes habitan esas tierras esperan que pronto llegue el sol y la playa se vuelva a llenar de vida. El nocturno de Acapulco ha llegado y parece tardará en irse…

Hasta aquí Monstruos y Máscaras…