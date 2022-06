Pueblos Mágicos tomados por el crimen

La noticia de que dos grupos criminales se disputaban un mercado en el centro de San Cristóbal de las Casas es de terror. Es el ejemplo claro de que el crimen organizado está fuera de control en gran parte del territorio nacional.



Las imágenes de los habitantes de San Cristóbal de las Casas en los centros comerciales esperando a que terminara el fuego cruzado son graves, pero más grave aún, es lo que se dice desde el púlpito mañanero: "abrazos, no balazos"; "también cuidamos a los integrantes de las bandas, son seres humanos"; "En Estados Unidos piensan en masacrar, nosotros no"; "Hay lugares en donde predomina una banda fuerte y no hay enfrentamientos entre grupos y por eso no hay homicidios".



San Cristóbal de las Casas, Chiapas, se distingue por ser uno de nuestros destinos turísticos más hermosos, un municipio lleno de historia que hoy se encuentra secuestrado por la delincuencia organizada como muchos otros.



En 2001 durante el gobierno del expresidente Vicente Fox se creó el programa Pueblos Mágicos con el objetivo de impulsar el turismo en diversas localidades del país por contar con arquitectura histórica, paisajes naturales y tradiciones arraigadas.



Hasta 2020 se tenían registrados 121 Pueblos Mágicos, ello debido a que desde 2019 el régimen actual decidió dejarlos sin recursos federales como parte de la "austeridad".



Los Pueblos Mágicos no solo han sido golpeados económicamente, sino también, viven hoy altos índices de inseguridad debido a que son controlados por la delincuencia y el crimen organizado.



Ya lo dijo el periodista Héctor de Mauleón, a quien tanto admiro, que los Pueblos Mágicos están en manos de la delincuencia organizada como lo es Valle de Bravo, en donde opera sin pudor y con total impunidad el cártel de la Familia Michoacana.



"El mayor polo turístico del Edomex, lugar, además, de descanso de los más importantes industriales y empresarios del país, se encuentra sumergido en un clima de zozobra y sometimiento. Todos los saben, pero nadie quiere decir nada por temor, y por desconfianza a las autoridades estatales y municipales", escribió de Mauleón.



La gran mayoría de los Pueblos Mágicos viven hoy entre balaceras, extorsiones, cobro de derecho de piso, secuestros y homicidios.



La delincuencia organizada tiene atemorizada localidades completas, ahí están Chilpancingo, Guerrero, y Reynosa, Tamaulipas, en donde ya controlan la producción y distribución de algunos productos de la canasta básica como el pollo o la tortilla, además del robo de tráilers con mercancía, lo que podría llevar a un mayor desabasto de alimentos como lo advierte Concanaco.



Con más 120 mil muertos en menos de cuatro años no podemos decir que vamos bien, señalar que la delincuencia organizada existe solo en ocho o diez estados es desconocer la realidad, ¿cuál?, que los grupos criminales han avanzado de manera "descontrolada e imponiendo sus propias leyes", tal y como lo afirma de Mauleón.





Senadora de la República