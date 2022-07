Niñez entre cibercriminales y ciberbullying

Los criminales viven en las redes sociales siete días a la semana, 24 horas al día, a la caza de nuestras niñas, niños y adolescentes. Haciéndose pasar por otras personas con perfiles falsos para ganar su confianza, y posteriormente, chantajearlos, amenazarlos u obligarlos a compartir fotografías íntimas que después distribuirán por internet en todo el planeta tierra.



Estos crímenes destruyen por completo la vida de nuestras niñas, niños y adolescentes, y en muchas ocasiones, los lleva al suicidio. En México, durante el 2020, mil 150 menores se suicidaron, tres casos por día, según la Encuesta Nacional de Salud.



En nuestro país hay más celulares que personas, al cierre del 2021 en México existen más de 132.4 millones de líneas móviles activas, es decir, más que el número de habitantes en el país (130 millones), reveló la consultora The CIU.



En mi libro 'Alas Rotas' contamos el testimonio de Sofía, quien fue víctima de ciberacoso a sus 12 años, por un hombre que se hizo llamar Claudio y que no era adolescente.



"Recibí el mensaje de Claudio, me sentí hermosa. El mensaje decía: "desde que vi tu foto no puedo dormir. He pensado en conocerte. Tus fotos me encantan. Espero que no me rechaces. Me gustaría que fuéramos amigos. Me pidió mi número de teléfono y obvio se lo di. Me dijo que quería invitarme un juego divertido. Me mandó una foto de su espalda desnuda y me pidió que le enviara una igual. Me prometió que nadie vería esas fotos".



"Transcurrieron 15 días desde que compartimos fotos, Claudio me envió una fotografía y un link. Había fotos y videos de niñas y niños desnudos de mi edad. Claudio me dijo: "no me llamó Claudio, no tengo 15 años, no vivo en tu país, con solo oprimir una tecla puedo hacer que tus papás vean estás imágenes. Ahora eres parte de mi colección de muñecas que me dan placer y a mis amigos. Ahora eres famosa".



Ciberbullying

Si bien los cibercriminales están al acecho las 24 horas al día, desafortunadamente, no se quedan atrás los que ejercen ciberbullying a sus compañeros de escuela destruyendo sus vidas.



El 58% de la población de 12 a 17 años, han sufrido ataques a través del uso de internet por sus compañeros. El ciberbullying no distingue entre escuelas públicas o privadas.



Una nota publicada en EL UNIVERSAL dio cuenta de que niño de 13 años que sufría bullying se suicidó tras disparar a un compañero de clase en la salida del colegio, quien presuntamente lo agredía. El niño que se suicidó era víctima de burlas y actos de acoso por parte de sus compañeros, esto en el Estado de México.



Yahir, un estudiante de tercer año de secundaria se suicidó en su domicilio en Lagos de Moreno, con el antecedente de que en febrero pasado su padre denunció ante la dirección del plantel que su hijo sufría de acoso escolar, según lo publicado en La Jornada.



La asociación civil Save the Children señala que el bullying multiplica las probabilidades de suicidio en menores. Hasta 2020, de acuerdo con la OCDE, alrededor de 28 millones de niñas, niños y adolescentes sufren bullying.



Hace unos días el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), dio a conocer que en México el ciberacoso incrementó 21.7% en 2021 con respecto al 2020 que fue de 21.0%, es decir, 17.7 millones de personas fueron víctimas.



Los datos de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2021, señalan que las niñas, niños y adolescentes de 12 a 19 años son quienes más han vivido casos de ciberacoso (20.1%); 7 de cada 10 ha sufrido bullying o ciberbullying.



Este grupo poblacional hace uso intensivo de internet, particularmente en redes sociales, espacios en donde se registra con mayor regularidad el ciberacoso, siendo las plataformas digitales más usadas para agredir WhatsApp, Facebook y Twitter, de acuerdo con INEGI.



Es claro que debemos actuar urgentemente contra estos dos delitos. Los que cometen los criminales, y el que llevan a cabo niñas, niños y adolescentes contra sus compañeros de escuela y quienes tienen su edad.



El ciberacoso está más cerca de lo que imaginamos, pude estar en el interior de nuestros hogares y no sospecharlo, basta con accesar al mundo digital para que por medio de un click la vida de alguien cambie para siempre.





Senadora de la República