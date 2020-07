Morir en casa

La realidad supera por mucho los reportes dados a conocer cada día al anochecer. Cifras frías que nos provocan terror y una angustia mayor diariamente. El dolor de cientos de familias que ven morir a uno o más de los suyos en sus hogares es creciente.



Las muertes por Covid19 han generado fuertes cuestionamientos por el gran número de defunciones bajo neumonías atípicas o enfermedades respiratorias, así como por la falta de pruebas que no permite realizar el gobierno federal.



Destacados especialistas señalan que los decesos por Covid19 superan por mucho a los miles que se cuentan cada noche, pues cada día resulta más complicado registrar a quienes están muriendo en sus hogares, muchos de ellos porque decidieron no ir al hospital.



Algunos nunca contaron con acceso a prueba alguna y temían que al ir al hospital los mataran como se escucha en los perversos rumores que surgieron a la par de la pandemia, o bien, porque simple y sencillamente no encuentran la atención requerida, o por miedo a morir en la soledad sin estar arropados por los suyos, y es por esas, entre otras razones, que cientos de hogares se han convertido en centros de muerte.



Hace apenas unos días me buscó una persona para decirme que era urgente mudarse a otro sitio de la Ciudad de México, pues en su colonia las muertes por Covid19 se contaban por decenas.



“En mi cuadra hay muchas casas infectadas y edificios, han muerto ya muchas personas. Nos vamos enterando cuando sacan sus cuerpos y se los llevan”, dijo angustiada y alarmada. “En ese edificio y algunos otros hogares ya decidieron no acudir al hospital”.



Justo cuando redactaba estas líneas, el encargado de la pandemia había asegurado que llegaríamos al final de la misma, y que su modelo centinela era el más confiable; sin embargo, su soberbia, ignorancia y frialdad, cargan ahora muchas de estas muertes, ya que su especialidad es multiplicar cada noche el número de pérdidas humanas, y mentir un día sí y otro también.



De acuerdo con los modelos científicos del Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington, México está dentro de las tendencias de muertes, mismas que puede llegar a más de 88 mil. Ya veremos si está predicción tan dolorosa se cumple o si finalmente aceptan hacer pruebas, pruebas y más pruebas, además de aceptar el uso de cubrebocas por parte de los responsables de conducir esta pandemia.



Más aun cuando se decide relajar las medidas de confinamiento y las cifras diarias de decesos superan ocho personas por cada millón, tal como lo advierte el artículo “Salud: palos de ciego” de Octavio Gómez Dantés y Julio Frenk.



Hoy cientos de casas se han convertido en un velatorio y los focos de contagio se multiplican. El 25 de junio, era la fecha anunciada para el “fin de la pandemia”, pero las muertes y contagios siguen creciendo en los hogares.



Enfermos de Covid19 siguen siendo ignorados y despreciados por el encargado de la pandemia, quien miente tan rápido como hace crecer sus cifras, sin aceptar la más mínima responsabilidad en la peor crisis de salud que hemos vivido en nuestras vidas.



México ya ocupa el segundo lugar mundial en el número de fallecidos promedio por día debido al Covid19. Brasil ocupa el puesto número uno con un promedio de mil seis muertos por día, y México le sigue con 769. Estados Unidos está en tercer lugar pues su promedio fue de 594 decesos por día.



Salvar vida y millones de empleos debe ser la prioridad. Lograrlo nos exige un volver a empezar y dejar de lado la confrontación para dar paso a los acuerdos mínimos para evitar un dolor y pérdidas mayores que las vividas hasta ahora.





Senadora de la República

Partido Acción Nacional