Mi solidaridad y reconocimiento para las y los policías de Campeche

“Me aventaron una cubeta con orines, se escuchaba en toda la bullicia: ‘las voy a violar’. A algunas las manosearon, les tocaron lo que son los senos, a otras les bajaron el pantalón”, fue lo que narraron mujeres policías enviadas a controlar el motín en el penal Kobén de Campeche.

Las mujeres policías fueron vulneradas, violentadas y revictimizadas por el gobierno estatal, el que se supone debería ser el primero en protegerlas, resguardarlas y hacer valer sus derechos.

En entrevista con Grupo Imagen, Angélica Hernández, una de las policías, asegura que no tenían equipo de protección ni protocolos y que solo las usaron como carne de cañón. “No teníamos con qué protegernos. Yo soy de las que ingresó en el bloque uno, detrás de los compañeros que ingresaron con equipo antimotín. Al momento de nosotras ingresar a la galera, el grupo de compañeros que ya llevaban el equipo antimotín se dirigió a otro lado y a nosotras nos mandaron a otra galera, completamente desprotegidas, no llevamos nada”.

El martes, en su programa “La hora del jaguar”, la gobernadora se refirió a la situación de las y los policías, quienes llevan una semana de paro y le solicitaron una reunión. “Me dicen vas a ir, mejor que vaya la mamá de cualquiera de ellos, porque yo no voy a ir”, dijo la mandataria estatal.

Y ante la petición de destituir a la secretaria de Seguridad Pública señaló: “Marcela Muñoz es y seguirá siendo la secretaria de Seguridad, no se confundan. Es una decisión del gobierno y no hay ninguna duda. El trabajo que ha hecho Marcela es reconocido en todo el país”.

Las y los policías no solo están indignados por las respuestas de la gobernadora, sino por la forma en que han sido tratadas sus compañeras luego de los hechos ocurridos el 15 marzo en el penal Kobén.

“Por eso se está alzando la voz, gracias a nuestros compañeros policías nos sacaron del lugar, pasamos un momento muy feo. Entré con la idea de no salir“, contó una de las policías afectadas.

La ciudadanía de Campeche se ha sumado a la demanda de las y los policías de su entidad, y no solo eso, se han manifestado junto con ellos y han salido a las calles a externarles su apoyo y a pedir la destitución de la secretaria, sin embargo, no solo no son escuchados, sino que son ignorados.

Insensibilidad, indiferencia, indolencia y la falta de empatía es con lo que se encuentran los ciudadanos gobernados por el partido en el poder. Empezando por Palacio Nacional. A los gobernantes del partido guinda solo les gustan los aplausos, no las demandas ciudadanas y muchos menos cuando se trata de mujeres.

Dicen ser feministas, pero la realidad es que lo suyo es el autoritarismo, el diálogo no es lo suyo ni lo será. Ahí está Zacatecas, golpeando a diestra y siniestra a mujeres que se manifestaron con motivo del 8 de Marzo; y como en Campeche, hasta ahora no se ha resuelto nada y los titulares de Seguridad siguen intactos.

Senadora de la República