Hijos maltratando a sus padres, la violencia silenciosa

Un hombre de 53 años golpeó severamente a su propia madre hasta dejarla inconsciente. El sujeto lo hizo para robar su pensión y así comprar alcohol. La mujer de 81 años fue encontrada en su hogar, en el municipio de González, Tamaulipas, por policías y paramédicos de la Cruz Roja, luego de que una vecina denunciara la agresión.



La adulta mayor estaba tirada en el patio de su casa, con la cara ensangrentada, tenía un hematoma a la altura del ojo y los dos brazos rotos.



Al ser detenido, el agresor dijo a la policía que estaba alcoholizado cuando ejerció violencia contra su madre, pues quería arrebatarle su dinero para comprar más cerveza.



Esta es una de las tantas historias que se pueden leer en las noticias, y que tienen como común denominador un adulto mayor agredido por algún familiar cercano, principalmente, hijas e hijos.



Hace unos días al visitar el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, me revelaron que entre enero de 2021 y julio de este año, han atendido a 31 mil 832 adultos mayores.



Salvador Guerrero Chiprés, quien es presidente del organismo, me comentó que tan solo en 2021, en comparación con el 2020, hubo un incremento del 234% en las solicitudes de orientación psicológica y jurídica de parte de personas mayores de 60 años, todo ello a través de las líneas y del chat de confianza 55 5533 5533, con las que cuenta el Consejo, que son gratuitas, confidenciales, las 24 horas del día, los 365 días del año.



La ayuda psicológica ha sido para 1 de cada 3 adultos mayores, quienes además de pedir informes u orientación jurídica, desean ser escuchados ante problemas familiares.



Salvador refirió que una de las adultas mayores que atendieron, pagaba 7 mil pesos mensuales a su hija para que la cuidara, y que pese a ello, ésta en una ocasión le enredó un suéter en su cuello para asfixiarla, además de quitarle su celular, esconderle la andadera y hasta cobrar la renta de un departamento que tiene para quedarse con su dinero.



Nuestros adultos mayores sufren violencia física, emocional, patrimonial, sexual y de omisión de cuidados; pero no solo eso, ahora también son víctimas de ciberdelitos, pues debido a la falta de conocimiento en el mundo digital, se han convertido en blancos potenciales de ciberdelincuentes.



Los reportes del Consejo Ciudadano sobre personas mayores de 60 años por ciberdelitos, registran un incremento del 200% entre 2020 y 2021, principalmente en fraudes por medio de apps que ofrecen préstamos inmediatos, estafas en las compras por internet y sextorsión.



Un ejemplo de ello es la historia de María, quien aprendió a usar las redes sociales para estar en contacto con su familia. Una ocasión recibió en Facebook una solicitud de amistad y entabló relaciones virtuales con un hombre con quien compartió fotografías íntimas. Cuando él le pidió dinero y ella se negó, vino la sextorsión.



Como diría Salvador, hay que proteger a nuestros adultos mayores con empatía y conciencia, pues es responsabilidad de todas y todos ofrecerles una vida digna.



Felicito al Consejo Ciudadano por la impresionante la labor que realizan y el apoyo emocional que ofrecen a través de sus líneas telefónicas.



Los adultos mayores que atiende el Consejo Ciudadano dan cuenta de que la vejez no es una edad dorada para miles de ellos y ellas en nuestro país, pues para una gran mayoría, sus cargas han aumentado.



Este valioso reporte del Consejo visibiliza las diferentes realidades que enfrentan millones de adultos mayores, y que hoy con una mayor esperanza de vida, debemos replantearnos no solo desde lo cultural, sino desde todas las políticas públicas para que el silencio y la impunidad no siguen siendo cómplices de los agresores.





Senadora de la República