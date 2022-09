Cuando dialogar es traicionar

Michelle Bachelet: "Hubo un tiempo en nuestro país en donde se terminó el diálogo. Qué terrible es para una sociedad que se le acabe algo tan elemental como es la posibilidad de comunicarse y entenderse".



"Hay dirigentes de otros partidos que su verdadera doctrina es la hipocresía. O sea, unos corruptos cínicos y otros corruptos hipócritas. No hay con quién quedarse, pero cada quien que haga su reflexión. Lo peor es darse baños de pureza, creerse gente de bien, sentirse superior, por lo general son racistas, clasistas". López Obrador (28 de enero).



Winston Churchill: "Una buena conversación debe agotar el tema no a sus interlocutores".



"Queremos que la gente vea los rostros y los nombres de los traidores, para que no olvidemos nunca quién le dio la espalda al pueblo". Mario Delgado, presidente de Morena (18 de abril).



"El diálogo es, sin duda, el instrumento válido para todo acuerdo, pero en él hay una regla de oro que no se puede conculcar: no se debe pedir, ni se puede ofrecer lo que no se puede entregar porque, en esa entrega, se juega la propia existencia de los interlocutores". Adolfo Suárez, expresidente de España.



"Considero que el día de ayer se cometió un acto de traición a México por parte de un grupo de legisladores que en vez de defender los intereses del pueblo y de la nación, en vez de defender lo público, se convirtieron en francos defensores de empresas extranjeras que se dedican a medrar, a robar (...). Pero que no se rasguen las vestiduras diciendo ‘no quiero que me digan traidor’ cuando consciente o inconscientemente ayudaron a las empresas extranjeras". López Obrador (21 de abril)



Papa Francisco: "Dialogar significa estar convencidos de que el otro tiene algo bueno que decir, hacer espacio a su punto de vista, a su opinión, a sus respuestas, sin caer obviamente, en el relativismo. Y para dialogar es necesario bajar las defensas y abrir las puertas".



"No hay nada nuevo, es lo que han hecho. No proponen nada, no ayudan, se dedican a estorbar. Mucho ayuda el que no estorba". López Obrador a la oposición. (10 junio).



José Woldenberg: "Si alguien está saboteando las posibilidades de un diálogo o de un debate medianamente racional, creo, y me cuesta decirlo, es el Presidente de la República, que ante cada argumentación, lo que nuestro Presidente hace es la descalificación a través de adjetivos en donde tiene un resorte muy bien aceitado, y si no le gusta lo que dijo un periodista, un partido político (…), de inmediato lo que salta es el adjetivo".



"Con todo respeto, nuestros adversarios están muy menguados, no tiene personas con prestigio, no tiene gente honesta, no tiene gente íntegra, no tienen gente que le tenga amor al pueblo". López Obrador (16 de junio).



Luis Carlos Ugalde: "El gobierno quiere movilizar a la población para involucrarla en discusiones y pleitos políticos, en lugar de darle espacio a los nuevos gobernantes y representantes para el diálogo y la construcción de nuevos consensos".



El diálogo es el sustento de la democracia. Sin diálogo todo se convierte en blanco y negro, en buenos y malos, todo se convierte en conmigo o contra mí, en polarización.



Ningún país puede prosperar ni ejercer bajo estos preceptos. Cuando dialogar es traicionar, entonces lo que hoy vivimos y está por venir solo podrá ser peor.



Quienes creemos en el diálogo, que advierto, somos la gran mayoría. Insistamos, no nos cansemos de dialogar, para así, ser capaces de construir un futuro con esperanza.



Senadora de la República