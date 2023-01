Carta a la Ministra Presidenta

Muy estimada Ministra Presidenta:



Usted lo señaló bien en su primer discurso como ministra presidenta, hoy las mujeres "nos colocamos por primera vez en la herradura de este Tribunal Pleno", y es por eso que desde el Senado tenga la seguridad que la acompañaremos, la respaldaremos y acuerparemos cuando de "arrinconar nuestra cultura patriarcal" se trate.



Me congratula mucho que después de 200 años de la fundación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), una mujer sea la presidenta del Poder Judicial, sobre todo, porque es una jueza cuya única lealtad ha estado siempre con la Constitución.



Y porque como bien lo dijó, se rompió "lo que parecía un inaccesible techo de cristal", gracias a que la mayoría de sus compañeras ministras y compañeros ministros así lo determinaron.



Con esta carta reitero mi felicitación y le pido con urgencia y contundencia que las niñas, niños y adolescentes sean una prioridad, porque hasta el día de hoy son una prioridad en los discursos, pero no así en la realidad ni en las miles de decisiones que como Estado mexicano se toman a diario.



México cuenta con una población de más 38.5 millones de niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años, que representan el 30.8% del total de población, de acuerdo con la última Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2018.



Son la tercera parte de la población, pero al no votar, sus voces se pierden en un vacío que los destruye día con día, y a nosotros también, aunque por ahora ignorarlo o ser indiferente ha sido lo más cómodo, pero también lo más cruel e inaceptable.



De cada mil casos de abuso sexual cometidos contra menores en el país, solo100 se denuncian y de estos, únicamente el 10% llega ante un juez. De ellos, solo el 1% recibe una sentencia condenatoria, de acuerdo con cifras de la OCDE.



Cada año 5.4 millones de niños, niñas y adolescentes son víctimas de abuso sexual en México. La organización Aldeas Infantiles sostiene que seis de cada 10 de estos abusos se producen en casa, y en el 60% de los casos, el agresor es un familiar o pertenece al círculo cercano a la familia.



La organización Reinserta ha mencionado que alrededor de 30 mil menores están reclutados por el crimen organizado. Por desgracia nuestro país es considerado el paraíso de los pederastas, por estar entre los primeros lugares de turismo sexual de bebés de entre 0 y 2 años de edad.



Anualmente arriban al país cerca de 700 mil pederastas con el objetivo de ir a lugares en donde saben que pueden abusar de niñas, niños y adolescentes, pero no solo eso, en México se produce el 70% de la pornografía infantil que se consume a nivel mundial.



De los 11 lamentables feminicidios que ocurren al día en nuestro país, entre uno y dos de ellos se tratan de niñas y adolescentes, son ellas las que más padecen la violencia sexual infantil, la trata de personas, la prostitución, la violencia intrafamiliar, psicológica y emocional.



Alrededor de 16 millones de personas en México han sufrido algún tipo de ciberacoso, uno de cada 10 sitios web tiene contenido sexual, uno de cada cinco menores de edad se expone a solicitudes de acoso, aunado a que nueve de cada 10 menores cuentan con una red social, y en seis de cada 10 casos de acoso no se puede identificar al acosador.



Por lo anterior, es urgente capacitar y formar el sistema de impartición de justicia en los nuevos delitos cibernéticos que están destruyendo cientos de vidas como el ciberbullying, gromming, fraping, catfish, los challenge, pack, sexting, sextorsión, entre otros.



No podemos hablar del empoderamiento de la mujer sino lo hacemos desde que son niñas. Para tener mujeres líderes, necesitamos fortalecer los derechos y preservar el interés superior de nuestra niñez y adolescencia.



Me adhiero a su anhelo de trabajar y esforzarnos todos los días "por una sociedad más justa, más igualitaria, sin violencia contra las mujeres", pero para lograrlo, es urgente que niñas, niños y adolescentes, sean una prioridad.



Sé que hay mucho trabajo por hacer, y por eso es apremiante e indispensable que juntos, el Poder Legislativo y el Judicial, impulsemos una agenda donde las niñas, niños y adolescentes sean el centro en la realidad y no solo en los discursos.



