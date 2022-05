Ataca a los médicos y apapacha a los delincuentes

"De esa calaña es nuestro gobierno, nuestro peor enemigo", afirma el doctor Héctor Rossete, y agrega: "AMLO dice que los médicos mexicanos son ¡retrógradas y egoístas!, cuando su gobierno no quiere vacunar a los niños con evidencia, mucho menos otorgar quimioterapias a los niños con cáncer y su política en general es una regresión. No podemos permitir que el presidente nos ataque. Ataca a los médicos, que nuestro trabajo consiste en salvar vidas y apapacha a los delincuentes que le quitan la vida a la gente".



Cuando comenzó la pandemia de Covid-19 en nuestro país el presidente agredió a las doctoras y doctores al señalarlos de "mercantiles" (8 de mayo 2020), mientras que éstos luchaban sin medicinas ni equipo de protección contra un virus que aún no llega a su fin.



México es el primer país en todo el mundo en el que más doctoras y doctores fallecieron a causa de la pandemia.



En abril de 2021 cuando las primeras vacunas contra la covid llegaron a México, los médicos privados pedían ser inoculados, estaban expuestos al igual que los de sector público.



El presidente dijo: "No es que yo esté en contra de ellos, es que no es justo el querer decir a mí me vacunas. No, si no te corresponde no". (15 de abril 2021).



Los médicos respondieron: "No venimos pepenando la vacuna, nosotros somos sector salud privado y estamos en esta lucha como cualquier otro. No solo somos nosotros, sino que podemos llevar el virus a nuestras casas, es por lo que no podemos dormir bien, es lo que nos quita el sueño, es lo que nos está afectando de manera psicológica”, dijo el médico cirujano Héctor Paris del Castillo.



Un año después, mayo 2022, las doctoras y doctores levantaron la voz al conocer que el gobierno federal contraría a 500 médicos cubanos porque en nuestro país no hay especialistas.



"¿Por qué traer médicos de Cuba?, porque no tenemos médicos, porque el sistema de corrupción que defendieron esos médicos que firman esos documentos dejó de invertir en educación pública y quería privatizar la educación. Es mucha irracionalidad, es mucho egoísmo, es una actitud muy retrógrada de estos señores", dijo el presidente el pasado 16 de mayo.



Ellos contestaron: "El gremio médico debemos unirnos por la defensa de nuestra profesión. Ante las carencias, la falta de inversión en salud y la entrega durante la pandemia de #COVID19 dimos lo mejor de nosotros. No necesitamos médicos cubanos". doctor Francisco Moreno Sánchez.



"Las Federaciones, Asociaciones y Colegios médicos de México se pronuncian contra la contratación de médicos extranjeros por la supuesta carencia de médicos nacionales.

En México hay médicos suficientes y de hecho, hay desempleados, incluyendo muchos que lucharon en la pandemia". doctor Alejandro Macías.



"México produce muy buenos y suficientes médico(a)s, urgen mejores condiciones en el internado médico, servicio social y trabajo digno para médicos generales. No necesitamos importar médicos". Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina de la UNAM.



Van dos años de ataques y descalificaciones a las doctoras y doctores mexicanos. Dos años en que siguen laborando con carencias, bajos salarios, sin ajustar residencias y enfrentado las amenazas de la delincuencia organizada en algunas regiones del país, incluso, han sido asesinados por estos criminales.



No podemos irnos ¡al carajo! los que defendemos al gremio médico porque no se trata de ideologías, se trata de apoyar y respaldar a quienes tienen las capacidades y los conocimientos para atender la salud del pueblo si eso es lo que verdaderamente importa.



La contratación de médicos extranjeros es un agravio a las y los doctores mexicanos, pero también, es un fraude a la salud.



Nunca en la historia las doctoras y doctores mexicanos se han enfrentado a tantas carencias por salvar vidas, pero en especial, al desprecio y la humillación desde el más alto poder. La rebelión de las batas blancas apenas comienza.







Senadora de la República