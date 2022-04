Día de la niñez mexicana: Un espacio para reafirmar la privacidad

Desde el año 1924, cada 30 de abril, las niñas y niños mexicanos son celebrados con juegos, juguetes y caramelos. Y en esta era digital, seguramente recibirán videojuegos, teléfonos inteligentes y demás dispositivos electrónicos. Hoy por hoy, la niñez y la adolescencia usan este tipo de dispositivos, la internet y las redes sociales para establecer relaciones, hacer amigos y no sentirse solos.



En este sentido, el uso de las nuevas tecnologías y el Internet son ya un instrumento fundamental para el desarrollo, la expresión y la información de los niños y niñas; y por ello, su uso requiere y exige la defensa de los derechos humanos.



Más allá de una festividad, el día de la niñez mexicana se trata de un día propicio para reafirmar los derechos de la niñez y crear consciencia de la importancia de construirles una infancia feliz, para un desarrollo pleno e integral como ser humano.



Gracias al Decálogo de e-derechos de UNICEF, las niñas y los niños tienen derecho de acceso sin discriminación a las nuevas tecnologías y la comunicación, pero también a que no se difundan sus datos personales por la Red, a preservar su identidad y su imagen de posibles usos ilícitos.



El aprovechamiento de estas nuevas tecnologías, indudablemente, para las niñas y los niños son una parte esencial para su desarrollo como seres humanos, pues les permite tener más herramientas digitales y mayor acceso a las redes sociales, en este sentido, ofrece mayores oportunidades. No obstante, de acuerdo con el Impacto de la tecnologia en la adolescencia. Relaciones, riesgos y oportunidades, UNICEF, 2021, se ha identificado que su inmersión en el entorno digital, les supone estar más expuestos a algunos de los riesgos online, como el cyberbulling, ciber violencia de género, grooming, sexting, y sextorsión.



El INAI, ha emprendido acciones tendientes a garantizar el derecho a la intimidad, privacidad y la autodeterminación informativa de las personas en México.



La niñez no ha sido la excepción. Atendiendo al principio del interés superior del menor, en el INAI estamos conscientes que, el contexto actual nos reclama tomar medidas preventivas coordinadas entre el sector público y privado, y adoptar mecanismos interinstitucionales orientados a evitar que nuestras niñas y niños sean víctimas de algún ilícito.



En este sentido, desde el Sistema Nacional de Transparencia y Protección de Datos Personales, presidido por el INAI, hemos impulsado el Concurso para ser Comisionada y Comisionado infantil y formar parte del Pleno niñas y niños, que ha surgido como un foro para la promoción de la importancia de la privacidad y protección de los datos personales entre la niñez, como parte de la cultura protección de datos personales en nuestro país.



En el día de la niña y el niño en México, el mejor regalo que podemos darles es la protección de sus datos personales. La tarea que tenemos es de la mayor relevancia, como personas servidoras públicas, pero también, como padres de familia, tenemos el deber de socializar entre nuestra niñez que sus datos personales son el tesoro más preciado que tienen pues, gracias a ellos, se integra nuestra esencia, nos representan, nos dotan de individualidad y nos brinda la oportunidad de desarrollarnos como personas y como parte de la sociedad.



