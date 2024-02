"We Are the World", a 39 años

La famosa canción que algunos recuerdan, tendiente a mitigar la terrible hambruna en África, fue escrita por Michael Jackson y Lionel “El lobo feroz” Richie bajo la producción de Quincy Jones, el 20 de enero de 1985, en los estudios A&M Recording. Sencillo en siete y 12 pulgadas (aparte luego del LP) aparecieron el siete de marzo. La grabación de sólo una noche (justo cuando se entregaban los premios Music Awards) reunió a una pléyade de artistas para la grabación cordial, en medio de una camaradería inusitada de los 45 cantantes convocados por Jones, entre los que figuraron Diana Ross, el propio Jackson, Tina Turner, Billy Joel, Stevie Wonder, Bob Dylan, Bruce Springsteen y Billy Joel, entre otros más. El poder tras del trono, Harry Belafonte.

Ken Kragen fue el que sugirió formar una banda tipo Live Aid y Quincy remató mandando una misiva donde el prestigiado productor decía que, en caso de aceptar, tendrían que dejar su ego en la entrada del estudio (algunas risas de los convocados, dicen que se oyeron hasta Alaska). También se pidió la presencia del líder de los Bomtown Rats, Bob Geldof, responsable del Live Aid y el Oz For África, al que muchos acusaron en su momento (hasta que prescribió el asunto), de que los africanos no recibieron ni un bolillo del dinero recaudado. Del paradero del dinero nunca más se supo, y eso que era una abultada suma.

El saldo final fue de 21 vocalistas que interpretaron fragmentos escogidos en solitario, los coros estuvieron a cargo de The Jackson 5 y las percusiones fueron del ahora muy enfermo Phil Collins, de Genesis y solista multimillonario. En una segunda división musical estuvieron Kim Carnes, Huey Lewis, Kenny Logins, Steve Peary y, entre otros, Lionel Richie, que controlaba la situación haciéndose el gracioso y quemando incluso a Michael Jackson, bromeando con que no cantaba y que sólo tarareaba.

Mientras tanto, los de Columbia Records se frotaban las manos al posesionar la canción en los números uno, para lo que tuvo que ceder costos de estudios, producción y distribución. Las estaciones de radio unidas hicieron su parte al tocar el tema simultáneamente y en el mes de abril fue No.1 por cuatro semanas, llevándose de paso dos Grammys: Canción del año y Disco del año.

La historia de la llegada del contingente artístico, la filmación del evento y las horas de metraje invertidas, arrancaron en medio de una curiosidad de “actuación”, y están registradas en el documental “La gran noche del pop”, dirigido por Bao Nguyen y estrenado recientemente en Netflix, que retrata sin censura (hasta donde le permitieron) arreglos e improvisaciones, de todo lo ocurrido aquella noche tras bambalinas. La camaradería fue menguando paulatinamente y muchos comenzaron a sentirse incómodos, entre ellos Bob Dylan, que estaba en algo que no era lo suyo. Otro problema era ir avanzando en la producción, solucionando algunos imprevistos, como el que Cyndi Lauper cargara con más de 50 collares y se indujeran por ello sonidos raros que nadie sabía que eran, mientras nadie le hacia caso a Willy Nelson, que parecía “Doña Lencha” por su atuendo y lidiaban con lo mandona que resultó ser Dionne Warwick. Kenny Logins, Kenny Rogers y Al Jarreau, lo mismo que Daryl Hall aguantaron como los buenos, hasta que al egocéntrico de Richie se le ocurrió comprar unas pizzas para suavizar el asunto. Los que no dieron guerra y se mantuvieron a la altura fueron Ray Charles y Stevie Wonder, que hasta bromearon.

Los coros tenían entre sus filas a gente que, sabiéndose filmada para la posteridad, querían una tajada mayor como Smokey Robinson, Sheila E, Bette Midler, John Oates, Bill Gibson, Linsday Buckingham, Dan Aykroyd y Las Pointer Sisters. Al final las aguas se calmaron y el único que salvó el pellejo y se fue a su casa a dormir fue Waylon Jennings, que dijo: “ya tuve suficiente”

La filmación dejó expuestos a muchos cantores y coros, que se ampararon en las enmiendas musicales no escritas del mamilismo, en este repaso aséptico sin aparente censura. Que lo vean los buenos.