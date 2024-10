Vide y milagros de Bryan Ferry y Roxy Music

Se dice fácil: 50 años de música y, por lo menos, el ex líder de la banda glam Roxy Music, que ya anda en la danza de los 80 años en activo, dejará huella perene en el rock de primer mundo con el lanzamiento global de “Retrospective, selected recordings (1973-2023)”, un álbum en todas las versiones comerciales posibles (incluyendo vinilos de color), con las que capitula 50 años de rock de alta calidad.

Para tal hazaña discográfica a cargo de BMG, avalada por el músico y productor Bryan Eno, viejo compinche de Roxy, se suma un monumental trabajo de recopilación (81 temas de todos sus selectos tiempos), descontando sus impresionantes conciertos en directo registrados en DVD y Blu ray de alta definición y una cantidad monumental de versiones únicas en concierto.

Bob Dylan, Amy Winehouse, Heart, Velvet Underground, Tim Buckley y otros son versionados con piezas maravillosas y atemporales del más grande de los dandis casuales de la industria del entretenimiento.

La británica edición de la prestigiada e influyente revista GQ lo ha calificado como sumido en la nostalgia vigente de un gentleman pasajero, abstraído en la nostalgia de personajes como Humprey Bogart, Cary Grant y Robert Mitchum, siempre a la moda.

Arte e imagen le han dado una identidad única, como alguna vez fue el sello de cantantes como Otis Reading o Little Richard.

En 2011 fue nombrado comendador de la Orden del imperio británico, que lo ha vuelto una de las figuras más prominentes del rock y dueño de un gusto por demás refinado para escoger su repertorio y volverlo algo único y alucinante a la hora de colocarlo en escena.

Pocos saben que una vez estuvo a punto de pisar tierras mexicanas, siendo programado para el Auditorio Nacional, entrando luego como emergente el Teatro Metropólitan, cosa que por oscuras razones no ocurrió.

De ahí en fuera, se le puede seguir la pista en memorables conciertos por Europa, desde que la era digital dictó moda.

El canal de YouTube siempre lo tiene en rotación, reformulando nuevas versiones a clásicos de Los Rolling Stones, Beach Boys, Beatles, Elvis, Four Tops y un larguísimo y selecto estándar de calidad donde ha sido cantante, productor y arreglista.

Las canciones ajenas que son parte de un siempre sorprendente repertorio lo han mantenido vigente y siempre muy solicitado.

Una nueva canción, con que se lanza la emblemática colección, “Star”, tiene el espíritu de éxitos esenciales y victoria mundial y temáticamente, comprende cinco periodos de incesante carrera con boletaje agotado.

Etapa Uno: “The best of Bryan Ferry”, Etapa 2: “Composiciones (1977-2014)”, Etapa 3: “Interpretations”, Etapa 4: The Bryan Ferry orchestra (su periodo más afín al jazz) y finalmente la etapa “Rare and Unrealesed” compuesto por caras B, extras, tomas alternas, remakes, homenajes no publicados y muchos bonus que seguramente serán celebrados por fans de todas sus épocas.

Como siempre pasa con un artista que le gusta compartir, muchos de sus excompañeros desde Roxy: Phil Manzanera, Paul Thompson y otros entrañables músicos que luego de Roxy se convirtieron en respetables ejecutantes de sesión, como Chris Spedding, Ferry reconoce su talento y paciencia con gente joven, por eso en muchas de las formaciones para sus conciertos le brinda oportunidad a personajes de variada trayectoria como la exquisita saxofonista Jorja Chalmers.

Sin duda el concepto tendrá un lugar muy especial en el cambiante mundo digital coleccionable, hasta donde el oído lo permita.