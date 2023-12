Tim Tebow, el ícono colegial retratado para la posteridad

Jugando la posición de Tight End y bajo el comando de Urban Meyer, fue, después de haber ganado el trofeo Heisman, el jugador mejor drafteado que han tenido los Gators de Florida y una de las potencias más sólidas del fútbol americano colegial.

La carrera de Timothy Richard, “Tim” Tebow con los Gators no pudo haber sido más afortunada, para de ahí pasar a engrosar las filas de la NFL, de la que fue una estrella indiscutible de 2006 a 2009.

El 20 de mayo del año 2021, fue firmado por los Jacksonville Jaguars, de ahí pasó a los Broncos gracias a su habilidad como Quarterback de los caballos salvajes, con los que se recuerda por aquel pase en tiempo extra, que mandó a los Broncos a las finales en contra de los Acereros de Pittsburgh.

Su carrera cambió de QB a comentarista especializado del programa First Take.

Su trayectoria con los Gators sumó más de 3 mil yardas en 13 compromisos y fue elegido al First Team All American. Entre sus logros se cuenta también su participación con los New York Jets.

No le fue tan bien por lo que decidió pasarse al béisbol profesional, formando parte de los Mets, aunque no logró debutar en el equipo profesional.

Su última oportunidad la tuvo al regresar a la NFL como parte del roster de los Bucaneros de Tampa Bay, aunque no logró quedarse en el equipo.

El team de 85 jugadores no le dio otra oportunidad. Aun así, la Clase de 2023 tendrá su presencia en la Annual Awards Dinner, que se efectuará en Las Vegas, Nevada.

Gracias a los archivos del fútbol americano colegial, Tim Tebow se convirtió en un jugador imprescindible, por lo que los Gators de Florida tuvieron a su emblemático jugador como leyenda propia de su documental: Secretos del deporte, la miniserie realizada por una alianza entre Estados Unidos y el Reino Unido, y subida a la plataforma de Netflix.

Parte de la historia se centra también en la del legendario entrenador, Urban Meyer, que convirtió a los Gators en una potencia imparable muy intensa, sobre los costos que tiene una victoria en el Futbol Americano Colegial, donde su mística es ley.

Como sucede no sólo con partidos de fútbol americano colegial, la cantidad de material de archivo es impresionante y, gracias a ello, se pueden armar documentales (como este) con una gran cantidad de pietaje básico, tal y como le pasó al nacido en Makati, Filipinas.

Los récords de Tim Tebow se antojan imbatibles en cuestión de estadísticas deportivas y justifica eso de haber sido nombrado dos veces como el mejor jugador de la Universidad de Florida.

Fue tan famoso en su tiempo, que llegó a abrir una fundación que lleva su nombre.

Hoy sus hazañas deportivas son una lección a seguir. No en balde, los muchos libros que detallan su carrera, son calificados como una “misión imposible” y sus giras muy similares a las que lleva una Estrella del Rock.

Dos campeonatos destacan en su haber: 2006 y 2008 y el espléndido documental que le hizo Katharine English, que cuenta, entre otras cosas, el Nivel Triple A.

Sin embargo, lo que más le ha redituado es su carrera en el Fútbol Americano Colegial, fue aquel pase contra los Acereros. Con los Broncos de Denver también se le recuerda, a pesar de sólo haber tenido dos únicas aperturas.

El documental lo refleja como un auténtico ganador y un caso único en la trayectoria de los Gators.