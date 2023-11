Sonidos Pisicodélicos raros y oscuros

MIENTRAS muchos de los que se contentan con poco siguen mitificando la “nueva” canción de los Beatles y otros tantos esperan la gloria del regreso a los estadios de los Rolling Stones (que nunca han dejado de evolucionar), los arqueólogos del rock buscan afanosamente la historia de muchos de los sonidos raros y extraños de la era psicodélica británica.

Su exploración los ha llevado a dar no sólo con nombres claves en aquellos sonidos eléctricos, adelantados a su tiempo, sino con rarezas.

De los ingleses más conocidos se pueden citar fundamentales como The Crazy World of Arthur Brown, Deep Purple, Hawkind, Jimi Hendrix, Ozric Tentacles, T. Rex, Soft Machine y Spooky Tooth, entre otros.

A la serie de discos “We all live on Candy Green”, que suma varios volúmenes llegados a México y copiados por conocedores, en una red subterránea para los que buscan nuevas experiencias, hay que agregar los del Electric Sound Show: in the Salomon mind, que explora en sonidos sombríos las nuevas perspectivas de esos tiempos (finales de los años 60 y principios de los 70).

Varios discos de vinil han hecho que ahora, con los beneficios de la remasterización digital de catálogos, como los del Gato Elástico, se conozcan más a fondo estos adelantados sonidos, que cargan con muchos mitos.

Otros acetatos como los de catálogos similares, acercan aquellos sonidos que marcaron toda una época de grupos propulsados por el LSD, que luego se convirtieron en estandartes del hard rock, el heavy metal, la neopsicodelia y el krautrock alemán.

Con un promedio de 14 o 15 temas prácticamente realizados por grupos desconocidos, la gran cantidad de conjuntos recopilados de los cuales surgieron tiempo después muchos de los actuales rockstars, sin una clara muestra de audacia en ideas concretadas, luego en sonidos de avanzada.

La colección de vinilos “SometimesI wonder”, con 27 temas relanzados por President Records en el año 2004, son un muestrario de las posibilidades creativas de grupos como: Sheridan y Rick Price, Brian Poole, The She Trinity, The Café Kennedy, Construccion Company, The Symbols y Rhubar Rhubar.

Fading Yellow, por su parte, ha reunido en un disco (su volumen cuatro) un abanico de grabaciones de Spanish Popsick, correspondiente a los años 1967 a 1973, en el sello Flower Machine con un tiraje de mil discos que, desde luego, por su rareza, ha sido copiado a mansalva en discos compactos. Reunidos vienen en él: Los Iberos, Los Mustang, Los Pasos, Los Mitos, y hasta por increíble que parezca, Mocedades.

Otra compilación que no hay que dejar pasar es la de EMI Records, “Insane times”, que recoge temas de Sid Barret (de Pink Floyd), Los Yardbirds, The Hollies, Kevin Ayers, Paul Jones, The Orange Bicycle, la Bonzo Dog Band, The Lemon Tree, July, Herbal Mixture y la colección Do You Dream, que abarca temas de psicodelia de 1965 a 1970, dentro de su catálogo, Angel Air, con 20 canciones cada disco y hallazgos como Atomic Roster, Family, Outher Limits, The Alan Bown, The Rats y Double Feature.

Para cerrar esta The best of the Boston sound, con una selección de La Última Espinaca, Beacon Street Union, Orpheus, Fabulous Farquar y The Lost Earth Opera.

Impensable que alguna disquera transnacional los llegue a sacar aquí legalmente. Se consiguen en la church de la calle de Balderas, donde además se les reza.