¿Qué les pasó?

El reciente concierto One world: together at home, que pasará gratis este fin de semana vía mansiones y palacetes de deidades y vacas sagradas del show-bizz como Paul McCartney, los Rolling Stones (pertenecientes a la población de riesgo de contagio del Covid-19) y otros acaudalados y asalariados del rock y el pop, ya superaron los primeros 100 millones de dólares. Sólo faltarán otros tantos por derechos de videoconcierto.

La alineación de convocados: Elton John, Eddie Vedder, The Killers, Annie Lennox, Keith Urban, Lady Antebellum, Stevie Wonder, Tylor Swift, Sheryl Crow y Michael Bublé, no deja de contrastar en el mismo cartel con la de muchos de los hacedores de la peor música que factura una industria carroñera y obtusa representada por Jennifer Lopez, Luis Fonsi, Ricky Martin y Maluma.

Que se recuerde, desde el Live Aid, organizado entonces por el cantante de los Boomtowns Rats, Bob Geldof, el cual cumplió con las expectativas de ayudar a África, sólo tuvo un pequeño problema: los africanos no sólo no recibieron el dinero sino que nadie supo (y nadie sabe) a qué cuentas de los implicados en la organización fue a parar ese dinero.

Y ya también disponible en redes y plataformas está el Jersey 4 Jersey, organizado y protagonizado por Bruce Sprinsgteen y Bon Jovi para ayuda urgente a la pandemia. Como la cosa está en pañales aquí, no han salido nuestros totonacos rockstars con algo que remotamente se le parezca. A lo más que están aspirando algunas bandas desconocidas es a llevar agua a su molino con más pena que gloria.

Como los escándalos propiciados por las redes sociales siguen a la orden del día, a Paulina Rubio se le hizo fácil hacer y subir una videoconferencia con su celular sobre la pandemia del coronavirus, donde sus propias palabras a la hora de expresar coherencia, no la ayudaron nada. La Chica Dorada del cerebro a causa de sus habituales pasones, sigue viviendo en el planeta cocaína.

Paradojas de la vida: la muerte esta semana del genial Marcos Mundstock, el todopoderoso de los más ingeniosos juegos de palabras de la lengua española y parte fundamental de la corte de los milagros gramaticales de Les Luthiers, servirá para atizar más el fuego iniciado en YouTube de la totalidad de su obra, canciones y programas completos filmado a manera de conciertos.

Se une en el cielo del ingenio de la palabra a Gerardo Manzana y Daniel Rabinovich.

