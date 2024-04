Pared de Voodoo, la agrupación detallada por los rescatistas

Ahora que, musicalmente en este año 2024, parece no haber nada que valga la pena, buscando bandas que merecieron mejor suerte me encuentro nuevamente con Wall of Voodoo, una banda ochentera oriunda de Los Ángeles, California, detallada discográficamente por los rescatistas de Spotify.

Tuvieron un gran One Hit Wonder en el camino de la new wave (Mexican Radio) vitoreada en el US Festival.

De 1982 a 1985, realizaron un álbum homónimo al que le siguieron On interstate, Mexican radio, Call of the west, There’s nothing on this side, Big city y Fire side of crazy.

Su trabajo y tendencia capitalizaron también en tres recopilaciones: Grandma’s house, The index masters y Lost weekend: the best of the I.R.S. years.

Tuvieron también varios sencillos que explotaron fuera de territorio estadounidense.

Los integrantes de la banda Wall of Voodoo tuvieron varios miembros y dos muertos, pero el que sobresalió volviéndose un gran experimentalista fue su cantante, multiinstrumentalista y compositor, Stan Ridgway.

Tiene una basta y original discografía al margen de una caótica carretada de drogas y comportamientos que se salieron de control.

Aun así, los músicos de Voodoo sacaron un disco póstumo (The ugly americans in Australia) en lugares donde era apreciada su calidad y su audacia para combinar al precio que fuera, en los rumbos del cow-punk, darkwave, post punk, new wave, el rock alternativo y hasta tentativas de rock industrial, en envoltorios alucinantes.

Todavía hubo un último pataleo: Post mortem (2022) y se le recuerda, a Stan Ridgway por la creación de bandas sonoras para muchas películas de terror.

Los álbumes solistas de Stan Ridgway, de los cuales hay una buena parte en Spotify, ya que nunca han aparecido aquí en forma física, más que a pedido expreso de algunos buscadores de rarezas con investigadores de acordes y armonías desconocidas, son una gran posibilidad para escuchar una gran variedad de sonidos insólitos y acordes fantásticos y muy adelantados a su instante.

The big heat (1983), el doble Compact Disc: Live! PoolSide whit Gilly (1991), Black diamond (1998), Anatomy (1999), Holiday in dirt (2002), Snakebite black top Ballads & fuguitive songs (2004), Neon mirage (2010), Mr. Trouble (2012), Big green three! (2014), Untitled (2016), Give y bake (2019), Marlo (2021), Wall of Stars! y Earthquake (2023) más lo que no pudo ser incluido en Spotify, que está en el orden de lo alucinante.

Son verdaderamente increíbles, sónicamente hablando, sus colaboraciones con Pietra Wextum (su cónyuge), y también disponibles en la tribuna digital y más de una decena de singles paradójicos, frenéticos y catatónicos.

Ridgway pertenece también al selecto grupo de ejecutantes convocados, casi siempre, por la sociedad de experimentalistas del sonido, en la cual militan Brian Eno, Carla Bley, La Bonzo Dog Band, Laurie Anderson, Tom Waits, Nick Cave, Scott Walker, Sparks, Lenie Tristano, entre algunos otros de primera línea.

Vale la pena tomarse la molestia de ubicar al músico en redes digitales y oírlo.

La experiencia es única, como la magia voodoo de su estilo, que aún perdura.