Misterios sin resolver

El crimen y los actos de brutalidad y maldad siguen pagando buenos dividendos, por eso entran como cuchillo caliente a la mantequilla de las plataformas, lo mismo que las películas retorcidas y frikis fuera de lo común.

Esta semana, el patrullaje por los buscadores especializados y los sitios marginales de venta cine ya en tránsito, así como estrenos por venir en unas cuantas semanas, arrojan lo siguiente:

El hispano Alex de la Iglesia, a quien se deben filmes como El día de la bestia, Las brujas de Zugarramurdi y mentiras monumentales como tratar de revivir a Santo, El Enmascarado de Plata, con la ayuda de advenedizo hijo, está ya disponible con Veneciafrenia (2021) donde algunos venecianos ya no aguantan a las hordas de turistas que llegan a una de las ciudades más bellas del planeta.

Un grupo de ellos, más que vacacionar, tienen que luchar para salvar su vida. Cine de terror combativo contra el turismo basura, es su premisa.

Si algo distingue a los mafiosos de primera es su elegancia al vestir, por eso tienen lo que merecen en esta puesta de escena teatral, que ofrece una de las mejores comedias pulcras en años. Eso es el Sastre de la mafia (2022). El actor Mark Rylance está increíble en el territorio de Chicago, que alguna vez fuera defendido por Dick Tracy.

The Guardian ha dicho de ella que es una versión más refinada que Perros de reserva, de Tarantino, lo cual no es gratis. Otros han manifestado que por fin llegó a la pantalla una película de gánsteres que no apesta.

La cannabis, hierba buena, de la Golden tiene su más completo documental en La leyenda del 420, título tan enigmático como un churro en todos sus ángulos, e interpretaciones posibles.

Lo bueno, lo malo de la marihuana viene aquí en este docu de 2017, que dirigió Peter Spiren en 2017 y que tiene hasta tonos de comedia.

Hasta este año se le sigue buscando. Me refiero a D.B. Cooper, secuestrador de aviones, que se lanzó de un Boing 727 en paracaídas con una mochila repleta de dólares de alta denominación, que pidió como rescate y luego desapareció sin dejar rastro del dinero y su identidad.

La serie True crimen, de Netflix, rescata este misterio que llega a sus 50 años y lo celebra con este documental, en el que hasta el FBI tuvo que doblar manos.

Con el Jesús en la boca, muchos se preguntan si verdaderamente se estrenará en estos días la miniserie Caníbal: Indignación total, basada en el caso del llamado Monstruo o Caníbal de Atizapán (Andrés Mendoza), en cuyo domicilio se encontraron cientos de restos humanos.

La serie ha sido auspiciada por La Suprema Corte de Justicia de la Nación y hasta el ministro Arturo Zaldívar manifestó que está buenísima y que es una serie hecha con enorme seriedad y cuidado; que no busca generar morbo sino provocar reflexión.



