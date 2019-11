Lecciones de rocanrol

Bryan Ferry, con 74 años, el inducido este año al Salón de la Fama del Rock, con su legendaria banda: Roxy Music, parece que no sabe lo que es un descanso ni un año sabático. YouTube, que todo lo compila, tiene entre sus favoritos a este prestigiado artista que alguna vez estuvo a punto de dar un concierto en México.

Sus interminables giras le han dado su lugar en la historia del rock en activo. Su última escala en el festival de Glastombury, registrada por la BBC, lo mandó al escenario principal, mientras que muchos de sus conciertos ocupan un prontuario de calidad en música, repertorio y calidad en sonido en imagen en YouTube. No se diga de sus muchos videos y acoplados que levitan en la red. Para ello, tiene siempre a la mejor banda.

Ferry se da el lujo hasta de componer rocanrol sin edad de tiempo y música para series de tv. Adaptándose a las necesidades de la “nueva” industria discográfica, Bryan ya no está en la edad ni en el ajetreo de la promoción. Tampoco está en la vorágine de sacar un nuevo disco. Sin embargo, tienen el material suficiente para armar cada presentación como le venga en gana. Así que cada vez que se accede a la plataforma de YouTube, tiene la crema del glam de su periodo con Roxy, el soul blanco de una apabullante discografía de más de 17 discos como solista, o sus tributos del corazón, como la parte dylaniana.

Su selección mundial de músicos de rock incluye a Chris Spedding, en la guitarra; Andy Newmark, en la batería, Colin Good, en el piano; jovencitos prodigio como Oliver Thompson, en la guitarra, bajistas de mucho nivel y fulgurantes y sensuales bellezas como la saxofonista, clarinetista y tecladista australiana Jorja Chalmers y unos coros fantásticos, que le dan calidad sonora de terciopelo a sus canciones.

Lo mejor. Una selección de los mejores video-conciertos de Brayn Faerry en YouTube: Live at Baloise Session (2014), Les vieilles charrues (2007); Live at Oyafestivalen (2014), Live at Glastombuty (2014), Live at The Apollo (2001), Carcassone (2017), UK tour Usher hall, Edimburgo (2018), Basel Avo session (2003), Port Chester NY (2019)… Y la parte Roxy: On the road (1979), The high road, total recall y On the road, más el show de su inducción al Salón de la Fama del Rock, 2019.

También están disponibles de marca: The Best of Bryan Ferry, Bryan Ferry in Paris, en el Gran Rex y, entre otros, Bryan Ferry + Roxy Music, The Video collection, más el DVD que marcó su retorno en 2003: Live at The Apollo. Avalon, Virginia plain, Slave to love, Let’s stick togheter, Don’t stop the dance, The Main Thing, Some old Scene, Jealous guy, More than is y más inolvidables.

[email protected]