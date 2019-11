Joe Berlinger: crímenes verdaeros

Nacido en los años 60 en Bridgeport, Connecticut; el documentalista Joe Berlinger, eligió el camino retorcido de muchos crímenes verdaderos para documentar, desde varios puntos de vista, la perversidad privada y pública de algunos estadounidenses en varios celebres casos donde el asesino en serie se da la mano con algunos de los mafiosos más peligrosos, como referencia insólita a una violencia cotidiana que, desde hace mucho, forma parte de la cultura de sorpresas mortales.

En 1996 debuta (haciendo pareja con Bruce Sinofsky) con el célebre documental Paradise lost: the child murders at Robin Hood Hill, profundizando en las vidas de los acusados: Jessie Misskelly, Damien Echols y Jason Baldwin, a los que se les achacó el homicidio de tres niños en el bosque de Robin Hood Hills, en West Menphis, Arkansas.

HBO potencializó los pormenores amañados de caso en juicios donde entraron en juego, entre otras cosas, cultos satánicos.

Con el soundtrack encargado a Metallica (con los que haría luego el Some Kind of Monster), el culto al caso dio para dos partes más: Paradise lost: revelations y Purgatory, donde la ley no sabe a ciencia cierta dónde ponerse entre tanta (in)justicia del sistema “legal”. Luego, en 2014 filma Whitey: United States versus James J. Bulger, que narra el juicio del mafioso estadounidense que operaba en los bajos fondos de la ciudad de Boston.

Todavía hay más: en 2015 Johnny Deep interpreta a Bugler en la cinta de Scott Cooper: Black Mass: Estrictamente criminal, que es convencido por un agente del FBI para que le meta el pie a un enemigo común: la ma fia y que corra la sangre que tiene que correr.

En el año 2017 se mete junto a Allison Berg y Kahane Cooperman, a uno de las más celebres e inquietantes caso de asesinato: el relatado por Truman Capote en su bestseller A sangre fría (que Richard Brooks convirtió para el cine en una bomba de tiempo en su momento), explorando en forma de mini serie el entorno fatal y sanguinario en el murió la familia Cutler de Kansas en Cold Blooded, a manos de dos ex presidiarios

Este año, Berlinger ha vuelto al ajo del negocio fílmico de los serial-killers, con una serie documental de cuatro episodios sobre el notorio Ted Bundy, que está disponible en Netflix bajo el título de Conversaciones con un asesino: las cintas de Ted Bundy, freído en Florida, que fue declarado culpable al menos de 30 asesinatos.

Las cintas que grabó, dan un nuevo enfoque a una de las mentes más perversas y calculadoras.

Sin embargo, y tras capitular el éxito televisivo, Berlinger acaba de estrenar otra cinta sobre el carismático Bundy, llevando como interprete a Zac Efron. Se trata de Extremadamente cruel, malvado y perverso (que aquí acaba de aparecer en Blu-ray, Zima Entertainment como: Ted Bundy: durmiendo con el asesino), con un reparto que incluye, entre otros a John Malkovich, en una de las versiones más fidedignas del caso.

Para los que gustan de los caminos alternos que el crimen multiplica día a día con historias insospechadas, Netflix trae algunos de los casos más celebres de la actualidad, documentados desde el punto de vista de los condenados y su estado indefenso a manos de inescrupulosos policías y agentes del FBI en contubernio, para condenarlos con alevosía y ventaja, a pasar de abogados y alegatos de inocencia.