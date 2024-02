Instantáneas de un mundo raro

Dirigible recargado: Los fans de Led Zeppelin todavía esperan el estreno oficial del "Becoming Led Zepelin", estrenado hace tres años en la sección oficial (fuera de concurso) del Festival de Venecia en 2021, que no tiene para cuándo.

El rockumental de 137 minutos, dirigido por el británico Bernard McMahon, es lo mismo un exceso que un deleite para los seguidores del dirigible. El problema a nivel mundial es que sólo lo han visto unos cuantos invitados para la ocasión por el guitarrista Jimmy Page, dueño de la banda. Todo mundo, pero especialmente el gremio metalero, espera que este año suceda el milagro de ver las imágenes setenteras, del mayor pilar del género.

Por lo tanto, sigue la especulación de lo que se reduce a ofertas miserables por parte de algunas plataformas, que lo quieren exhibir sin pagar la restauración de imágenes y archivos de audio.

"Metal lords": La banda sonora de la recién estrenada película (en Netflix, aunque es de hace dos años) que incluye telón sónico de fondo de bandas como Pantera, Mastodont, Judas Priest, Ozzy Orbone, Metallica, Black Sabbath, Iron Maiden y hasta Guns N’ Roses, entre otros, presenta una historia de lo tierno que puede ser el género, cuando al dúo entregado de lleno al heavy llega una chelista rompe corazones. La cinta ha sido producida por Tom Morello, guitarrista de Rage Against The Machine. No esperen una cinta de aristas de sangre y demenciales sonidos, sino una divertida comedia adolescente, y no literalmente una “Maquinaria de tormento”, como supone el género.

Frank Zappa: No acaba uno de oír el nuevo disco de la factoría, Zappa Records (el archivo subterráneo de todo lo grabado en vida por el viejo líder de The Mothers of Invention, que desde hace tiempo administra su familia) cuando ya hay otros conceptos de dos, tres o más vinilos, que se ofrecen clandestinamente a imagen y semejanza de los originales, que nadie saca aquí por la vía legal, de modo que no se quejen y acudan a La Mondra Records, para adquirir sus réplicas. El más reciente, que se sepa, es el Zappa Lather, de tres discos, con la cara del músico y compositor, luego de tremendo pastelazo. Más que una sorpresa, sus composiciones.

"Rock nacional 1981", en edición de dos compac-disc: El profesor de Artes Plásticas e ingeniero de estudio de grabación, José Madera Ferrón (mi maestro en la ENAP) fue el encargado durante diciembre de 1980 y enero de 81, de la edición de estos dos compactos que rescatan lo que se hacía en los concursos de Rock en Debate y Nuevos Valores del Rock Nacional, organizados por José Pluma, Arturo Castelazo y Antonio Malacara Palacios, con la colaboración de Arnulfo Flores (Revista Conecte) y Lino Garduño (padre e hijo) y el Sector Juvenil del PRI.

La selección de los 29 temas que componen los compactos, incluyen a Rebel’D Punk, Sacudobotas, Ramses, Mistus, Anchorage, Down Filet, Grupo Coatlicue, Contrastes, Malinche Band, Humberto Ocampo y Gerardo Burton, La Biblia, Ammen, Luis Gerardo Márquez y Ebbo, Tarot y Rock Moviloy. La portada es la del álbum triple, de Rock Nacional, producida por Jorge Álvarez.

Así sonaba nuestro rock cuando nacía el ahora Tianguis del Chopo, objeto de innumerables documentales patito, filmados por desconocidos con celulares marca Mi Alegría y Tonayán Reloaded.