¿Dónde estan ellos y ellas ahora?

La velocidad con que corre el rock no tiene parangón, y menos en el terreno de lo progresivo alternativo, donde surgen tantos grupos que no hay cabida para sus propuestas, más que en selectas plataformas donde esta compilado su material para descubrimiento de unos cuantos, cansados de la música que se hace ahora, dictada por modas horribles. Sin embargo, por un mínimo pago, algunos están jugando a hacer sus propios label-mánagers y confeccionar unas listas de descubrimientos asombrosos. Aquí van algunos grupos (la mayoría nunca editados aquí, porque no son los suficientemente comerciales) que sorprenderán a muchos por lo atrevido de sus propuestas. A continuación, van unos de lo más notables.

New Pornographers: Veteranos canadienses formados en 1997, con varios álbumes muy recomendables (“Mass Romantic”, “Electric version”, “Twins Cinema”, “Challengers”, “Bill Bruisers” y el nuevo: “Continue as a guest”) en la ruta marcada por Arcade of Fire. Han estado en varios sellos discográficos como Matador, Mirage, Last Gang, Concorde. Sumamente imaginativos.

Eels: Banda estadounidense de vanguardia formada por el cantante y compositor Mark Oliver Everett y que cambia constantemente de miembros para trabajos de estudio y conciertos. Tiene álbumes asombrosamente relevantes como Beautiful Freak, Dasies of the Galaxie, Hombre Lobo, Souljacker, Blinkin Lie and other revelations… Tiene muchos álbumes en directo y recopilatorios de absoluta sorpresa.

Ian Hunter, el prolífico compositor y cantante de Mott The Hoople, ha seguido su carrera como vocalista de su grupo, y como cantante solista. Él es el que entona el todavía mítico himno inglés (escrito por David Bowie) All the Young Dudes y es sumamente versátil para cualquier tema, como por ejemplo “Captain Void and The Video Jets”. Tiene una vasta discografía de temas sumamente controversiales y arriesgados, tanto en grupo, como solista. Todos quieren grabar con él.

Franco Battiato: Más de 70 álbumes avalan la carrera de este legendario experimentalista italiano que prácticamente ha probado en toda la música de la tierra que vio nacer a la mafia. Desde 1981 hasta la hora de su muerte siempre innovo constantemente. Bueno, hasta tiene una versión propia a “Cucurrucucú, paloma”, muy roquera que no se le hubiera ocurrido a Sergio Arau. Todo su catálogo (aunque no completo en Spotify) es excepcional como su Centro de Gravita Permanent.

The Rocky Horror Picture Show: Todas las versiones habidas y por haber (incluida la mexicana, producida y cantada por Julissa y Héctor Ortiz están en plataforma, conteniendo la secuela: Shock Treatment, donde canta la increíble Jessica Harper. Una experiencia demoledora que sigue rayando en el culto, como El Fantasma del Paraíso, con música y letras del genial Paul Williams, bajo la dirección de Brian De Palma.

De las muchas obras maestras de Frank Zappa sobresale Hots Rats, con la fantástica “Peaches in Regalias”, sin comparación con muchas maravillas de su obra que han salido paulatinamente después de su muerte, en plan de solista o con variaciones de sus Mothers of Invention. Se trata de un auténtico genio, al cual tenía vigilado en corto, el mismísimo Paul McCartney, que siempre le ha tenido envidia de la buena. Su discografía (con más de cien álbumes) es de la que pone a temblar a cualquiera.

Anna Oxa: Versión andrógina italiana de David Bowie, que siempre ha estado en la vanguardia del pop y el rock. Tiene álbumes estupendos muy adelantados a su tiempo y alterna con figurones como Los New Trolls y otros adelantados a su tiempo. Para abrir boca, basta decir que un muestrario de Spotify, reúne más de 50 temas únicos de su extensa discografía.

Gianna Nannini es otra italiana que no se queda atrás, pero hay que oírla para saber de qué lado mastica y canta la iguana.