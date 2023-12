Dion con y sin los Belmonts

No se puede hablar del doo wop sin la magistral voz y las canciones legendarias de Dion and The Belmonts, surgidas en el Bronx neoyorquino, cuyas voces de Carlos Mastragelo, Frieddie Milano y Angelo D’Aleo, que tomaron su nombre de una de sus calles más memorables, y que le daban toda suerte de matices a Dion Dimucci que prácticamente probó con inusitado éxito en todas las canciones y estilos hasta llegar al Salón de la Fama del Rock.

Luego de su primer sencillo sin éxito, entre sus más grandes conquistas, está “The wander”, “A Tenager in love”, “I wander why”, “Runaround Sue” y “Somebody nobody wants”.

El cine juvenil impulsó también una carrera meteórica de pop juvenil, en la que ahora se le reconoce una de las voces privilegiadas y más originales desde 1959.

Fue parte de la exitosa gira Winter dance party, que reunió a Buddy Holly, J.P., “The Big Booper” Richardson y Richie Valens.

Si Dion salvó la vida, en un trágico accidente, fue por no subirse al avión donde viajaban esos señorones. Un año después iniciaba una carrera en solitario, que ha llegado hasta el presente cantando, entre otras cosas blues, con el magistral Joe Bonamassa, y maravillos temas como “Now serving: royal tea”.

En el año 2000 fue, al lado de Los Belmonts, inducido al salón de la Fama, lo que derivó convirtiendo a la disquera Laurie Records, como un sello de respetabilidad gracias a su formación original de miembros y exmiembros de Dion y Los Belmonts, como Carlo Mastrangelo, Frank Lyndon y Artie Loria.

También es recordado por la canción infantil (usada en la película de Peter Pan), de la que también el bajista de Kiss, Gene Simons, hizo una notable versión.

Muchas de sus canciones más famosas (con Eric Clapton, Peter Frampton, Billy Gibbons, Brian Setzer, Paul Simon y Bruce Springsteen, entre otros, han sido incluidas en los canales de YouTube y Tik Tok, siguen siendo tan disfrutables como cuando fueron grabadas por primera vez.

Después de haber pasado como muchos por la remasterización digital, Dion se ha hecho de un lugar preponderante en plataformas como Spotify, y su falsete exótico e inigualables coros, son una especie de marca registrada.

Alguna vez Dion fue llamado El Príncipe del Bronx y también El Rey de las calles de Nueva York y era un genuino amante de la música popular que se escuchaba por aquellos ayeres, que lo forjaron como estrella. Su inigualable timbre vocal fue influido por el gran Hank Williams, en cuanto a rangos vocales, utilizados por grupos insustituibles como Los Beach Boys.

La fama de Dion se extendía por la voz de Neil Sedaka, Louise Prima, Cliff Richards, Ricky Nelson, Paul Anka, Ray Charles, Pat Boone, Brenda Lee y Elvis Presley.

Entre discos de vinilo, casetes y compact-disc, debe estar rondando las más de 70 ediciones y éxitos en todo el mundo. Nada mal para alguien aún en activo.