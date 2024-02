Art Zoyd Live Un released Works y otras bandas rescatadas

El mexicano Sergio Monsalvo, escritor y viejo compañero en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, de la UNAM, relata de la banda francesa Art Zoyd, enclavada en el membrete de Rock en Oposición, más de una veintena de discos que, por increíble que pueda parecer, están editados aquí en la CDMX, por el insurgente rockero rescatista José Luis Mondragón, especialista en la edición a escala de formato mini LP de cientos de grupos extraños, allá por los barrios prohibidos.

Art Zoyd está disponible con una discografía que arranca en los años 60 y llega hasta nuestros días. Su más reciente trabajo es una caja titulada Live +Un- Released Works, de 12 discos, que se suma a muchos CD prensados por pedido.

La agrupación fue experimentalista en el hard-rock, free jazz, avant-garde, electrónico y rock progresivo, aparte de la música contemporánea de avanzada. Fueron soldados con sus compositores Thierry Zaboitzeff y Gérard Hourbette del movimiento de rock en oposición, liderado por Henry Cow, expandiendo su existencia en la música electrónica fusionada, utilizada en el cine, el ballet y artes alternativas.

También rosaron operetas cibernéticas y oratorios electrónicos, participando en variados performances y fueron pioneros en el concepto de videoarte. Fue notable su lucha contra la industria musical y su tendencia solamente hacia el aspecto comercial.

Gracias al sello Recomended Records, fundado por ellos mismos, Art Zoyd grabó muchos de sus trabajos inspirados en sus propios conceptos. Parte de su trayectoria se puede seguir en los videos de archivo de YouTube, donde se pueden apreciar las rutas sonoras desde Nosferatu y Faust (de Mornau), hasta Metropolis, de Fritz Lang. Zoyd bordeó límites entre los vampiros, pasando luego por cineastas y actores como Bela Lugosi, Max Schereck y Klaus Kisnky, llegando a los subgéneros de lo dark, ambient y lo gótico, para la creación de sus sonidos y atmosferas con un art rock de alta envergadura disonante.

Por otro lado, les ha tocado a los miembros del Salón de la Fama del Rock, Roxy Music, el grupo de parada obligatoria del glam rock, que tuvo entre sus filas a Brian Eno, bajo el mando de Bryan Ferry, ser rescatado con una caja antológica de cuatro CD digitales, con la historia en la que el cantante no ha dejado de ejercer pasión y buen gusto, en la selección de temas.

Su título: The Thrill of it All, que compila lo mismo éxitos, que temas que influyeron a toda una generación y que hoy, al paso del tiempo, siguen siendo modelo de pulcritud musical y buen gusto, algo ya muy alejado ahora, con las barbaridades que se oyen en la debacle crepuscular del rock.

La carrera de Roxy, como la de Ferry, se puede seguir en una serie de afortunados DVD y Blu-ray y sus conciertos son uno de los espectáculos más completos que ha dado el rock escénico. Bueno, me atrevo a decir, que hasta a la generación de cristal, le gustarían si no estuvieran agobiados por el reggaetón y la horripilante música de banda, donde se dejan oír las voces más infames y cavernícolas del espectro musical.