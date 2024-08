Inquisidores irredentos y contumaces

Es de esperarse que estén por agotarse las piruetas argumentativas de Aguilar Camín y de María Amparo Casar tendientes a obstaculizar el reparto de curules plurinominales conforme a lo prescrito por el artículo 54 constitucional. Ambos analistas, obsesos con el asunto, han tejido -del pasado 2 de julio a la fecha- una tupida maraña de diferentes interpretaciones a la ley en que ellos mismos acabaron por enredarse. Con toda suerte de argucias han intentado presionar, primero, a los consejeros del INE y, luego, a los magistrados del Tribunal Electoral de la Federación, haciéndoles sentir que de ellos depende la vida o la muerte de la democracia mexicana. Lo cierto es que han discurrido tantas variaciones al tema que dejaron de interesar hasta a sus lectores, aburridos de sus inacabables, artificiosas, rebuscadas y absolutamente inoportunas disquisiciones.

El mencionado artículo precisa con claridad meridiana el criterio que debe seguirse en la asignación de las diputaciones de representación proporcional. Sólo cuando el texto es confuso cabe interpretar la norma; este no es el caso. Su letra no deja lugar a dudas de que la distribución debe ser por partido y no por coaliciones y, al no haber posibilidad de entender de otra manera lo que dispuso el constituyente que redactó y aprobó la ley, es ocioso acudir a consideraciones que, siendo controversiales hasta para ilustrados en la materia, serían de difícil entendimiento para cualquier ciudadano no iniciado en el arte de adivinar lo que “dicen que se quiso decir” ¡pero nunca se escribió en la ley!

Sus repetitivas arengas no han conseguido calar en el ánimo de los sectores de opinión que siguen o seguían sus artículos en prensa y sus frecuentes intervenciones en medios electrónicos. En días pasados, simpatizantes de la “marea rosa” tendrían que haberse manifestado -según sus convocantes- en las oficinas centrales del INE; sin embargo, la comparecencia fue tan exigua que el objetivo -no explícito pero obvio- de amedrentar a los consejeros generó el efecto contrario al que pretendía la muy deslavazada oposición “ciudadana”. La credibilidad de sus promotores, de por sí menguada, se redujo aún más a raíz de que, tres días antes de la elección, la señora Casar -sin datos que respaldaran su predicción- afirmó que “la moneda estaba en el aire”. Setenta y dos horas después se enteró de los 35.9 millones de votos y la experta hubo de callar… y admitir la derrota.

Habiendo perdido las prebendas que el viejo régimen con tanta prodigalidad obsequiaba a esos pequeños pero influyentes círculos de intelectuales orgánicos -personeros en su mayoría del poder económico- y, ante la perspectiva indigerible de que no volverán a tenerlas, es probable que baje el volumen de sus protestas y vayan adaptándose, cada uno por su lado, a la nueva realidad política del país. En cuestión de días, oficializada ya su mayoría calificada, la coalición Morena-Verde-PT irá tramitando las reformas propuestas por el presidente López Obrador y abrazadas en principio por la mandataria electa Claudia Sheinbaum. Así las cosas, lo conducente sería que Aguilar Camín, Casar, y demás “comentócratas” que les siguen la huella, desistan de atizar un fuego que nunca prendió y depongan su pretendida superioridad erudita a fin de aproximarse a quienes, a partir del 1º de septiembre, tendrán el poder real de ir modelando el futuro de México.

Dice Lorenzo Córdova -y dice bien- que las formas de gobierno no son perennes. En este país escogimos la democrática vía del voto para dejar atrás un sistema político que prevaleció con leves variaciones a lo largo de casi un siglo. El viraje ha sido importante y hoy, pese a los mil obstáculos interpuestos, va tomando cuerpo un régimen diferente. Lo que está por venir no lo modificarán los nostálgicos del pasado; será misión de esa ciudadanía que cree en una sociedad más justa y menos desigual, sumándose a la tarea transformadora, sin perjuicio de mantenerse atenta a señalar -y extirpar de inmediato- desviaciones, excesos y viejos vicios, ajenos a la esencia del movimiento. No será fácil.