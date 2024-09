Verdaderas mentiras

Una implícita ventaja de los Informes de Gobierno es la posibilidad de propalar datos y cifras ad libitum, sin requerir pasar por ningún detector de mentiras. AMLO presentó su sexto y último Informe de Gobierno abarcando hasta el 1° de septiembre pasado. Claudia Sheinbaum rendirá su primer Informe el próximo 1° de septiembre de 2025, comprendiendo desde el 1° de octubre de 2024 en que tomará posesión. Entonces, ¿quién informará sobre los turbulentos sucesos del actual septiembre de 2024? Finalmente, no pasa nada; lo cierto es que en los Informes de Gobierno ni se dice todo lo que es, ni es todo lo que se dice.

El presente Informe se caracterizó por la exageración de mentiras y datos inexactos. López Obrador afirmó que los homicidios –cifra récord, alrededor de 200 mil homicidios dolosos–, feminicidios, robos y secuestros disminuyeron en su sexenio. Que México es el segundo país con menor desempleo en el mundo –México ocupa el sitio 16 en desempleo–. Que el crecimiento económico sexenal ha sido excepcional – efectivamente fue excepcional, menor al 1% del PIB anual, menos de la mitad que los últimos 6 criticados sexenios neoliberales-. Que México solo importa 10% de las gasolinas que consume –México importa 67% de gasolina que consume–. Que los precios de luz, gasolina, diésel y gas no aumentaron –la gasolina de alrededor de 18 pesos el litro está sobre 24 pesos–. Que la refinería de Dos Bocas costó aproximadamente 34 mil 214 millones de pesos –más del doble de lo pronosticado– y está funcionando –aun no produce petróleo crudo–. Que el Tren Maya –su costo original de 6 mil millones de dólares se triplicó– estará terminado a tiempo –a tiempo de que?–, a pesar de los retos ambientales. Que Pemex ha recuperado su capacidad productiva, remontando el estado de abandono dejado por administraciones anteriores –el gobierno apoyó a Pemex durante el sexenio con 2 billones 100 mil millones de pesos, 6.1% del PIB; sus ingresos disminuyeron de enero a julio del presente año 7.9% y es la empresa petrolera más endeudada del mundo–. La CFE modernizada se fortaleció, enfocada en la soberanía energética, sin aumentar tarifas –ojalá–. Por aclamación, el logro que merece encabezar la sección “Quién es quién en las mentiras” corresponde al Sector Salud, sector que otorga medicamentos gratuitos a todos los mexicanos sin seguridad social, sector que creó la “megafarmacia” –Dos mil millones de pesos–, abasteciendo de medicamentos a todo el país –surtiendo 5 recetas diarias–. “El sistema de salud universal y gratuito conocido como IMSS-Bienestar… ya es el más eficaz del mundo… no va a ser como el de Dinamarca, es mejor que en Dinamarca” –constatado, se puede alardear sobre cualquier ocurrencia y no pasa nada.

En referencia a la Reforma Judicial, AMLO solicitó a los presentes en el Zócalo una votación a mano alzada para saber si el pueblo está o no de acuerdo con la misma, y ¿qué creen? Todos alzaron la mano por la susodicha reforma. Asimismo, repetidamente AMLO encabezó al coro popular aclamando a su sucesora: ¡Presidenta, presidenta!

Todo suena de maravilla; lo único que falta es empatar el mundo de los otros datos con el de la realidad.