¡Uno por el INE!

Segunda concentración masiva en los últimos tres meses, en reacción ciudadana ante la fiera obstinación presidencial por desmantelar al INE, ahora pretendiendo imponer un Plan B relacionado con la frustrada reforma electoral, lo cual facultaría al gobierno a meter mano en los procesos electorales.

La concentración del próximo domingo en el Zócalo capitalino -habrá actos similares en más de 80 ciudades, algunas de Estados Unidos- en palabras del presidente de la República es convocada por los conservadores -“están muy enojados”- agrupados en contra del gobierno, corruptos que quieren regresar al gobierno para seguir robando. “Quienes vienen a protestar es porque no quieren que se apoye a los pobres, el PAN votó en contra de la pensión para adultos mayores y les molesta porque son muy racistas y clasistas, y antes simulaban que eran distintos, es un streaptease político… no van a poder en las elecciones de 2024, porque estoy absolutamente seguro de que el pueblo no va a permitir que regresen los rateros. Si la gente está convencida de que estaba bien el régimen de corrupción, injusticia, privilegios, que vengan…es una especie de masoquismo, pero no se puede evitar, somos libres”. El presidente advierte que “está en juego la transformación de México y nos ha hecho mucho daño el régimen antidemocrático, la corrupción y el papel de complicidad de los medios …grupo de poder económico y político que ha causado mucho daño al pueblo de México, se sentían los dueños de México, ahora forman parte de la clase dominante…no tienen autoridad moral. La prensa, los medios forman parte de una banda de malhechores, una pandilla de rufianes. Existe una fijación presidencial contra los llamados intelectuales orgánicos, mencionando sin excepción a Enrique Krauze, a Héctor Aguilar Camín y a Carlos Loret de Mola, pero alarma el reciente mensaje: “Es cosa nada más de indagar donde viven estos intelectuales orgánicos, donde viven estos periodistas famosos, a ver agarren a diez de los famosos y nada más vayan a ver dónde viven y ya me traen aquí la información para ponerla aquí; me ayudan a eso”… Con todo respeto, me daría vergüenza ser conservador”.

Y en tanto, la oposición se sigue preparando para entrar en escena, advirtiendo que elegirán a un candidato de unidad. ¿Cuál unidad, si ésta ni siquiera la tienen al interior de cada partido? Al paso que van, presentarán a “varios aspirantes de unidad”. Algo no está funcionando cuando durante el sexenio de Peña Nieto, el partido oficial no fue capaz de alistar a un candidato competitivo para la sucesión emanado de sus filas, optando por apoyar tardíamente a un candidato externo no identificado con el priismo. Y ahora ¿han preparado los partidos de oposición a un competitivo aspirante presidencial capaz, popular, carismático y entrón, capaz de enfrentarse e imponerse a la corcholata representante de Morena?

La coyuntura del país nos demanda una comprometida participación activa para defender lo logrado a través de décadas de lucha por la democracia. Ganémonos el derecho de disentir, no podemos dejar en otros la responsabilidad de proteger al instituto electoral que ha demostrado transparencia y equidad electoral.

¡Nuestro voto no se toca! ¡Uno por el INE!