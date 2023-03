Quién es quién en las marchas

Llega el turno de la contramarcha -será concentración- en el Zócalo promovida por Andrés Manuel López Obrador para que no quede duda de quien es quien en las marchas: “Vamos a invitar a nuestros cantantes, los que le gustan a la gente, al pueblo, va a haber fiesta porque rescatamos a Pemex y a la CFE. Este tipo de fechas no le agradan a los políticos de oposición porque por años han manifestado su apoyo a empresas extranjeras y no a las nacionales”.

Cumplimos 85 años de ufanarnos que “Pemex es de todos los mexicanos”. Así es compañeros, el petróleo es nuestro, pero ¿alguna vez hemos recibido alguna regalía de parte de nuestra empresa? ¿Nuestra empresa ha sido bien manejada, ha sido productiva, superavitaria, incorruptible y posee un extraordinario patrimonio?

Pemex, la empresa más grande de México y hasta 2009 de toda Latinoamérica, tradicionalmente llegó a representar aproximadamente la tercera parte del ingreso del erario público. Pemex en 2022 por primera vez en una década obtuvo una utilidad neta de 23 mil millones de pesos, derivado de que el precio promedio del petróleo estuvo en 89.30 dólares el barril. El patrimonio de Pemex es alarmantemente negativo, su pasivo total a fin de 2022 ascendió a 4.01 billones de pesos, equivalente a 1.8 veces sus activos de 2.17 billones de pesos. El presente 2023 Pemex debe cubrir 10 mil millones de dólares de su débito. Al respecto AMLO declaró: Vamos a seguir apoyando a Pemex “porque es el rescate de la empresa pública más importante de nuestro país y del mundo en el sector petrolero”.

Inicialmente, por años, Pemex cumplió a cabalidad en cuanto a administrar los recursos de la Nación, abasteciendo la demanda de energéticos y otros petrolíferos, convirtiéndose en sustento del erario, sin embargo, la irresponsabilidad de funcionarios, proveedores, sindicato en manos de líderes corruptos, contratistas y todo aquel que tuvo que ver con la empresa paraestatal, abusaron de la “gallina de los huevos de oro” tiñéndose todos los niveles de corrupción , todo ello aunado a políticas equivocadas, incumpliendo con las metas de reserva y producción, hasta verse obligados a importar un porcentaje considerable de productos petrolíferos y petroquímicos.

Con el lema “Por el rescate de la soberanía” AMLO ha ofrecido alcanzar la autosuficiencia energética, mediante un plan consistente en ir cerrando progresivamente el grifo del crudo al extranjero y que toda la producción de Pemex se procese y se refine hasta poder garantizar el abasto de combustible en nuestro país. La catedra coincide en que la sustantiva inversión gubernamental para rescatar y robustecer a Pemex -también a la CFE- será insuficiente, la empresa petrolera más endeudada del mundo requiere un verdadero milagro para salir avante.

En tal realidad, se conmemorará la expropiación petrolera en beneficio de todos los mexicanos, decisión patriótica de Lázaro Cárdenas que convirtió al petróleo en “palanca del desarrollo nacional”. AMLO: “Nosotros tenemos que seguir su ejemplo y no permitir que intereses particulares nacionales o extranjeros se apoderen de lo que es del pueblo, de lo que es de la Nación”.

Cientos de miles acudirán mañana al Zócalo y lo más significativo, quedará confirmado de que cuero salen más correas.