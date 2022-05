Pugna por pagar más impuestos

Pareciera que el presente artículo lo he escrito de la mano con Ripley. En la 51 edición del Foro Económico de Davos, ante la presencia de más de 2 mil asistentes, jefes de Estado, CEOS de grandes corporativos, medios de comunicación globales y líderes de la sociedad civil -México no está representado-, dedicados a desarrollar el tema “Trabajar juntos para restaurar la confianza”, un grupo superior al centenar de multimillonarios del orbe conocidos como los “millonarios patrióticos”, se expresaron a través de una carta abierta dirigida al propio Foro Mundial de Davos, resaltando que los sistemas fiscales globales no son justos, reclamando a los distintos gobiernos que les impongan mayores impuestos, para así contribuir a la recuperación económica mundial por efectos de la pandemia. Los nuevos impuestos a los ricos enfrentarían el escandaloso costo de la vida que se ha incrementado a nivel mundial, acortando la brecha entre ricos y pobres, dentro de una sociedad más igualitaria, dando prioridad a trabajadores y pequeños productores agrícolas, en vez de a los ricos y poderosos. “Hoy, nosotros, los millonarios y multimillonarios que suscribimos esta misiva, pedimos a nuestros gobiernos que nos aumenten los impuestos. Inmediatamente. Sustancialmente. Permanentemente”.

Voceros de la organización benéfica Oxfam, confederación internacional que aglutina a más de 20 agrupaciones en más de 90 países del mundo, movimiento global por el cambio para construir un futuro libre de la injusticia que supone la pobreza, comentaron que el aumento de la desigualdad podría empujar a 263 millones de personas a la pobreza extrema en el presente 2022, revirtiendo décadas de progreso.

Phil White, ex consultor y miembro de Patriotic Millonaires del Reino Unido exclamó: “Mientras el resto del mundo se hunde bajo una crisis económica, los multimillonarios y líderes mundiales aquí se reúnen para escuchar a los que más tienen, que son los que menos sienten el impacto económico de la actual crisis, muchos de los cuales pagan pocos impuestos. El único resultado creíble de esta junta sería gravar a los más ricos y hacerlo ahora con impuestos a los delegados que asisten a Davos 2022. La heredera de BASF, Marlene Engelhorn se pronunció por que los gobiernos graven a los ricos, “Es hora de equilibrar el mundo, es hora de gravar a los ricos”. La protesta coincide con el récord de 177 multimillonarios en el Reino Unido -UK- poseedores de una fortuna conjunta de 653 millones de libras esterlinas, al tiempo que se prevé que más de 250 mil hogares en el UK caerán en la indigencia el próximo año.

La reunión de Davos se realiza ante el acecho de una posible recesión mundial propiciada por la más alta inflación alcanzada en toda una generación en las principales economías globales, aunada a una severa crisis energética, a una aguda pobreza alimentaria y al reto de una emergencia climática, además de que la invasión a Ucrania presiona a los mercados financieros obstruyendo el crecimiento y elevando precios. Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, considera que Europa es después de la mencionada invasión, más unida y más confiable que antes.

Confiemos en que, a base de perseverancia y esfuerzo, el inconforme grupo de multimillonarios que claman por pagar más impuestos ¡lo lograrán!