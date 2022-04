Coincidiendo con Semana Santa, en un lapso de tres días, finalmente transcurrirán la inédita revocación de mandato y la votación en el pleno de la Cámara de Diputados de la reforma eléctrica promovida por el Ejecutivo, independiente al fallo emitido por la Suprema Corte con respecto a la constitucionalidad de dicha ley.

El éxito del primer ejercicio de revocación de mandato le es prioritario a Andrés Manuel López Obrador, precisamente por haber sido él quién lo instituyó y posteriormente lo solicitó, no la ciudadanía. Aun anticipando que AMLO saldrá airoso, su reto es reconfirmar en las urnas su aceptación y popularidad.

A lo largo de la veda electoral se dieron sucesivos desencuentros entre el INE con López Obrador, solicitándole el Instituto reiteradamente abstenerse de difundir logros de gobierno, así como borrar registros de señaladas conferencias mañaneras por presuntamente incurrir en propaganda gubernamental, lo mismo en internet, en audios, imágenes y en versiones estenográficas. Por su lado, AMLO criticó reiteradamente al INE por mantener una estrategia golpista y antidemocrática por no promover la consulta de revocación de mandato.

En esta coyuntura la 4T decidió echar toda la leña al asador, calculando que cualquier apercibimiento del INE por infracciones durante el periodo de veda sería posterior a la consulta. Es así como aparecieron en distintas localidades numerosos espectaculares, carteles y mantas, promoviendo el voto para que siga AMLO, ¿quién pompó?

Sorprendentemente el secretario de Gobernación Adán Augusto López, quién había mostrado oficio político y habilidad como interlocutor gubernamental, derrapó inexplicablemente al trasladarse el pasado fin de semana en un avión de la Guardia Nacional a Torreón y luego a Hermosillo, junto con otros funcionarios, Mario Delgado, presidente de Morena y Luis Rodríguez Bucio, titular de la Guardia Nacional. Don Adán Augusto apoyó al “mejor presidente en la historia moderna de México…no se preocupen por los del INE, esos ya se van, los vamos a ver pasar ahí por el frente con la cola entre las patas”. Por su parte Claudia Sheinbaum afirmó que es momento de cambiar el INE. “Es caro, es de un grupo, es de privilegios, es de cuotas y no ha ayudado a fortalecer la democracia, al revés es el pueblo quien ha tenido que, por encima incluso del INE, ganar una elección, como fue en el 2018 y como conocemos los fraudes electorales del 2006, la compra de votos en el 2012”. Claudia se ve y se siente, antier en mitin pro AMLO en el Monumento a la Revolución se explayó: ”A algunos consejeros del INE les decimos que no tienen autoridad moral. En el fondo odian la participación del pueblo, la idea de un pueblo libre, participativo. No toleran la consulta popular”. El rosario de delitos electorales incurridos infringe la ley electoral de 2021 aprobada por la mayoría legislativa de Morena.

En referencia a la dificultad ya expresada respecto a la aprobación de la reforma eléctrica, incorporemos la reciente convocatoria de AMLO a legisladores a “no ser traidores a la Patria”, instando a legisladores del PRI y del PAN a rebelarse. O sea, ¿quien vote en contrario será un traidor a la patria?

No a la revocación de mandato, AMLO fue electo hasta 2024.

No a la contrarreforma eléctrica, el capital y la eficiencia privada son requeridos.

La ley es la ley.