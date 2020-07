Loa al INE

Si quisiéramos levantarnos el cuello alardeando el avance de nuestra aun incipiente democracia, probablemente iniciaríamos mencionando al INE, organismo ciudadano autónomo, constitucional, imparcial y único garante de elecciones limpias y confiables.

El presidente López Obrador advirtióha apercibido sobre la desaparición de más de cien organismos autónomos del Estado creados por pasadas administraciones con el objetivo de “simular y cooptar”. Con respecto al INE: Es el organismo electoral más caro del mundo, mismo que no garantiza elecciones limpias. Nosotros triunfamos porque era imposible hacer un fraude, pero en las elecciones anteriores lo permitió. Anticipó el primer mandatario que él mismo se convertirá en guardián-sin facultades constitucionales ni legales- para vigilar que se respete la libertad ciudadana en las próximas elecciones de 2021. Reiteramos, el 2006 no se olvida y AMLO no perdona, su postura es inflexible, dichas elecciones le fueron arrebatadas con la flagrante complicidad del entonces IFE.. “A nosotros nos robaron la presidencia -en 2006-, no vamos a permitir ningún fraude”. Lo que si queda en el olvido es el amplio recuento de votos ordenado por el Tribunal Electoral que reconfirmó el triunfo de Felipe Calderón. La respuesta al respecto por parte del presidente consejero del INE no se hizo esperar: “México ya tiene un garante de las elecciones, un organismo constitucional autónomo que es garante de nuestra democracia”. Incluso el diputado morenista Porfirio Muñoz Ledo demandó proteger la independencia y autoridad del INE, exhortando a realizar los requeridos cambios para mejorar y defender dicha institución apoyada por la opinión pública. Contrarrestando las tentativas por descarrilar el proceso de elección de los 4 consejeros del INE, primordialmente de parte del ala radical del mismísimo Morena -léase Dolores Padierna y Fernández Noroña- junto con el evaluador técnico John Ackerman, finalmente por mayoría calificada fueron electos los nuevos consejeros, primando el ánimo de fortalecimiento del Instituto, sin cuotas ni cuates, de un árbitro imparcial garante de una auténtica democracia. A los consejeros electos AMLO los exhortó a evitar someterse a los partidos políticos, su compromiso debe ser con el pueblo.

Integrada ya la consejería electoral del INE, procederá encarar la organización de las elecciones federales y de 15 gubernaturas en 2021 y posteriormente las presidenciales de 2024, así como el probable registro de hasta 6 nuevos partidos políticos. El inminente proceso electoral, sin duda, será por demás ríspido, ya que a lo largo del mismo se suscitarán controversias entre el INE con el Ejecutivo, mismas que ameritarán apercibimientos o amonestaciones por parte del Instituto. Me explicaré mejor anticipando el entorno que ocupará los reflectores públicos en los próximos meses: El exdirector de Pemex en el pasado régimen priista, Emilio Lozoya, presuntamente está a punto de abrir la caja de pandora de los pecados financieros del régimen corrupto en que participó. El exgobernador también priista de Chihuahua, César Duarte será extraditado y exhibido ante la jauría pública. Tomás Zerón, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, arquitecto de la verdad histórica de Ayotzinapa, igualmente será extraditado y posiblemente linchado mediáticamente. ¿Cree usted sagaz lector que López Obrador va a evitar referirse en sus mañaneras alocuciones a los sensacionalistas y reveladores testimonios que sacudirán el entorno público, sin sacar tajada del descarado abuso de autoridad a cargo de sus corruptos adversarios neoliberales? ¿Hasta dónde y cómo podrá el INE intervenir, interpretar y demostrar que el presidente se pudo haber excedido en sus expresiones y además si éstas fueron emitidas con fines electorales?

Octavio Paz: La democracia es el régimen de las opiniones relativas.